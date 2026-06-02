Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊據報測試微信AI代理平台 列最高戰略 最快本月合規審查 股價曾升8%

商業創科
更新時間：10:41 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:41 2026-06-02 HKT

據英國《金融時報》引述消息報道，騰訊（700）正為擁有14億用戶的微信測試內置的AI代理平台。據悉，對阿里巴巴（9988）及字節跳動等對手在AI領域步步進逼，騰訊已將該項目列為最高戰略優先事項，最快本月啟動正式上線前的合規審查程序。

受消息影響，騰訊股價今早一度急升8%，高見471元；暫報469美元，續升逾7%。

可自動調用數百萬個小程序

報道引述消息透露，在早期的演示版本中，用戶只需在微信主介面向右滑動，即可進入AI代理的聊天介面。用戶輸入指令後，AI代理能自動調用微信內的數百萬個小程序完成複雜任務，例如根據特定的口味和價格要求，尋找咖啡店並下單買飲品。

事實上，騰訊總裁劉熾平在上月的業績電話會議上指出，除了基礎模型之外，代理型AI越來越明顯地成為一個「突破性的應用」，並強調騰訊的平台在支持AI代理方面「天生具備許多優勢」。

目前，內地AI市場競爭激烈，阿里巴巴已將其電商、旅遊及地圖服務整合至「通義千問」應用程式中；字節跳動亦為旗下的「豆包」加入網購等代理功能。

雖然這兩款應用的月活躍用戶數遠不及微信，但增長迅速，令騰訊面臨必須加快推出AI代理的壓力。目前，騰訊已在微信內置了具備搜索功能的AI聊天機械人「騰訊元寶」。

算力緊絀及成本高昂成隱患

另外，消息指，騰訊在美國實施晶片出口禁令前作風較為保守，未有及時囤積足夠的英偉達晶片，而在國產半導體供應持續緊張下，尋求足夠算力支持成為一大難題。

初步內部估算顯示，在微信全面推出AI代理的成本極高，短期內能否產生足夠收入以彌補開支仍屬未知之數。據悉，管理層對項目細節持高度謹慎態度，預計在向公眾正式發布前，仍需進行漫長測試及多輪修改。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
19小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
17小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
12小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
22小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
14小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
10小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
20小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
18小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
17小時前