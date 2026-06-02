騰訊據報測試微信AI代理平台 列最高戰略 最快本月合規審查 股價收升逾一成

據英國《金融時報》引述消息報道，騰訊（700）正為擁有14億用戶的微信測試內置的AI代理平台。據悉，對阿里巴巴（9988）及字節跳動等對手在AI領域步步進逼，騰訊已將該項目列為最高戰略優先事項，最快本月啟動正式上線前的合規審查程序。受消息影響，騰訊股價今日一度急升11%，高見484.8元，收市報469美元，升約10.5%。

可自動調用數百萬個小程序

報道引述消息透露，在早期的演示版本中，用戶只需在微信主介面向右滑動，即可進入AI代理的聊天介面。用戶輸入指令後，AI代理能自動調用微信內的數百萬個小程序完成複雜任務，例如根據特定的口味和價格要求，尋找咖啡店並下單買飲品。

事實上，騰訊總裁劉熾平在上月的業績電話會議上指出，除了基礎模型之外，代理型AI越來越明顯地成為一個「突破性的應用」，並強調騰訊的平台在支持AI代理方面「天生具備許多優勢」。

目前，內地AI市場競爭激烈，阿里巴巴已將其電商、旅遊及地圖服務整合至「通義千問」應用程式中；字節跳動亦為旗下的「豆包」加入網購等代理功能。

雖然這兩款應用的月活躍用戶數遠不及微信，但增長迅速，令騰訊面臨必須加快推出AI代理的壓力。目前，騰訊已在微信內置了具備搜索功能的AI聊天機械人「騰訊元寶」。

算力緊絀及成本高昂成隱患

另外，消息指，騰訊在美國實施晶片出口禁令前作風較為保守，未有及時囤積足夠的英偉達晶片，而在國產半導體供應持續緊張下，尋求足夠算力支持成為一大難題。

初步內部估算顯示，在微信全面推出AI代理的成本極高，短期內能否產生足夠收入以彌補開支仍屬未知之數。據悉，管理層對項目細節持高度謹慎態度，預計在向公眾正式發布前，仍需進行漫長測試及多輪修改。

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