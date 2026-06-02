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樂園行業增長來自情緒價值 IAAPA籲善用IP策略 「睇你有冇膽識、理念創新」

商業創科
更新時間：09:41 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:41 2026-06-02 HKT

近年各地推動大型娛樂盛事谷經濟，亞太區博覽會亦相隔8年再在香港舉行。國際遊樂園及景點協會（IAAPA）亞太區執行董事兼副總裁陳列強表示，目前樂園及景點產業力求多元化發展，增長動力來自為遊客提供「情緒價值」，包括提供更多體驗或善用知識產權（IP），對行業整體增長保持樂觀。

單靠硬件模式已不合時宜

陳列強表示，該組織持續為會員進行意見調查，最新結果顯示，超過一半業界預計未來半年可錄得增長，特別是有一些特別體驗計劃、或創造「情緒價值」的會員，對前景更為樂觀。

他解釋，因應消費者偏好轉變，往往追求新鮮感，過往單靠大型硬件投資吸客的商業模式已不合時宜，不少園區或景點近年推動活動與項目時，主要考慮如何向消費者提供價值，包括善用IP策略，例如融入本身傳統品牌價值，又或推出聯乘主題活動。

海洋公園及迪士尼業績轉好

陳續稱，現時景點的傳統品牌與創新IP價值比例呈「五五波」，意味營運者的發展模式多元化、各適其適，每個業界的競爭優勢，將體現在管理細節、員工態度等，目的為吸引遊客再度光顧。故他亦鼓勵業界，在行業競爭之下，應尋求更多創新機會，「睇你有冇膽識、理念去持續創新。」

事實上，IP價值推動本港主題樂園業績好轉，上年度海洋公園雖仍錄得2.7億元虧損，但「熊貓經濟」帶動年內重拾經營盈餘4,240萬元，收入亦按年增長9%。香港迪士尼樂園上年度收入及盈利亦分別達87億元及5.4億元，均創歷來第二高。

亞洲區博覽會今年在港舉行

IAAPA指出，今年亞洲區博覽會將於香港舉行，有超過300間參展商，遍及整個產業鏈，如遊樂設施、智能景區系統、沉浸式主題設計、演出製作等領域。陳列強預計，本月一連3日展會將吸引約8,000人參與，較去年上海場次7,000多人有所增長。

IAAPA每年分區舉行博覽會，除了在美國舉行全球盛會外，今年亞洲區博覽會選址香港，歐洲區於英國舉行，並首次在阿布扎比舉行中東區博覽會。亞洲區展覽主辦地點一般作出輪換，但2022年定址香港後，因疫情封關而取消，以致香港自2018年後，相隔8年始於今年再做主辦方。

陳列強稱，香港一直是舉辦博覽會的理想地方，由於位於大灣區內，吸引不少業界前來尋找機遇，亦可促進本港與鄰近地區在管理設施，以及科技創新上的交流。

IAAPA為遊樂及景點設施業界組成的非牟利機構，早於1918年成立，會員來自逾100個國家的9000多間景點營運商、供應商企業、顧問機構及個人會員，旨在凝聚產業，促進業界發展及倡導營運與安全標準。會員涵蓋遊樂園、景點場館、度假村、博物館、郵輪公司、相關製造商及供應商等，本港兩大主題樂園亦是其會員。
 

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