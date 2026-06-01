美股AI炒作再起 惟油價向上 大市早段走勢不一 納指穿27000關 道指高開低走

全球芯片巨頭NVIDIA公布，將推出全新PC端AI芯片，將AI算力直接導入個人電腦，AI炒作再次主導市場，不國美伊之間摩擦不斷，和平協議仍未落地，國際油價向上，美股早段走勢不一，納指再破頂，再次升穿27000關，道指高開低走。

NVIDIA升近4% 對手高通急跌逾8%

截至夜晚9時45分，道指跌138點，報50893點，高開129點；納指升30點，報27003點；標指亦揚3點，報7583點。另外宣布新計劃的NVIDIA揚3.8%，報219.3美元；另外市場憂慮，NVIDIA的新芯片可能會加劇與高通驍龍系列產品的競爭，高通急跌8.1%，報231.06美元。

分析：市場依然關注利潤而非風險

Capital.com高級市場分析師Daniela Hathorn 指出，市場愈來愈相信美國與伊朗將會達成某種形式的和平協議。與此同時，圍繞AI的投資主題也持續增強，上述因素綜合影響下，令市場依然關注利潤，而非風險。早前大行摩根大通則預計，由於現時CPU運算需求的爆炸性增加2028年球儲存市場規模將達1.7萬億美元。

國際油價升逾5%

美伊之間的摩擦依然不斷，國際油價重拾升勢，WTI原油重返90美元大關，報92.53美元，升6%；倫敦布蘭特原油走高5.2%，報95.88美元。

高盛分析師早前表示，當前油價面臨雙向風險，包括伊朗戰爭導致中東地區石油供應減少和全球石油需求亦下滑，估計第四季布蘭特原油價格將面臨每桶90美元下行風險。