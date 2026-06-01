安達人壽指未見打擊非法跨境炒股影響 內地客來港投保持續有需求

最近中證監打擊非法跨境炒股，本港部分中資銀行相應拒為內地新客開立投資戶口。內地訪客亦為香港保險市場的重要客源，就Chubb安達人壽近期有關投保情況，管理層指客戶的查詢量及投保量未有特別明顯增加。

投保流程符合監管要求 查詢量無明顯增加

安達人壽香港首席客戶價值總監黃智傑表示，公司涉及跨境客戶的投保流程符合監管要求。其實不論內地或外地訪客，以及本地客戶對傳承及財富累積類的保險產品向來都有興趣和需求，未見近期多了內地訪客的查詢。

安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀則稱，最近來自內地訪客的投保量沒有特別顯著提升。事實上，近一、兩年內地旅客來港投保持續增長。

升級儲蓄保計劃 保證回本期縮至6年

據香港貨幣及金融研究中心的調查顯示，香港有40%的準退休人士視市場波動為影響其儲蓄的主要考量。有見及此，安達人壽香港升級旗艦產品「安達傳承守創儲蓄保險計劃V」，分別設有兩個計劃，即安達傳承守創V-豐足，以及安達傳承守創V-豐成。豐足計劃增設3年保費繳付期選項，保證回本期縮短至6年，屬香港市場上同類儲蓄保險計劃中保證回本期最短的計劃之一。

可指定多名繼任受保人

黃智傑指，是次升級計劃助客戶加快財富增值步伐，同時更靈活地規劃資產傳承，包括可指定多名繼任受保人及繼任持有人、為保障未成年繼任持有人權益而設的保單暫管服務選項、以及指定慈善組織為受益人等。

推限時優惠 10年內部回報率3.8%

他續指，若客戶在6月底前投保豐足計劃，並選擇3年保費繳付期及一次過預繳保費，將享有每年4%保證預繳利率，保證回本期更可進一步縮短至5年，而10年計的預期內部回報率（IRR）為3.8%。優惠期內，豐足計劃的5年繳費期，以及豐成計劃的2、5年繳費期亦享預繳利率每年4%，但並非保證利率。

安達傳承守創V兩個計劃的入場門檻主要是1萬美元，唯獨豐成計劃中的12年保費繳付期所需門檻是2萬美元。