銀聯開通機場快綫出入閘 逢周五六日推每程2元優惠

銀聯國際宣布，已經積極配合機場快綫出入閘機升級，開通感應式（NFC）及二維碼（QRC）付費過閘服務，至此全面覆蓋港鐵重鐵網絡，同時進一步拓展銀聯電子支付應用場景。與此同時，由即日起至7月19日，逢星期五、六、日，憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼搭乘機場快綫，還可享每程2港元優惠。

銀聯國際表示，公司一直致力為持卡人提供高效、安全及多元化的支付服務。是次與機場快綫的合作，充分發揮銀聯同時支援感應式及二維碼支付的優勢，讓來自不同地區的旅客均可使用各自熟悉的方式搭乘機場快綫，顯著提升整體交通體驗與通行效率，同時推動公共交通邁向智慧出行的發展。

全新機場快綫出入閘機採用其標誌性的藍綠色設計，閘機上二維碼掃瞄器以紫色框標示，感應式卡讀卡器則以淺藍色框標示。配合銀聯支付的廣泛應用，乘客可減少排隊及購票時間，令整體行程更加高效流暢。 此外，為協助乘客適應全新的「一拍即過閘」模式，車站已加強現場指示及資訊展示，銀聯亦建議乘客留意相關標示，以更快捷便利地體驗嶄新的乘車模式。