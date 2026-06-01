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Nvidia與宇樹科技等合作 製作人形機械人 另宇樹科創板IPO已過會

商業創科
更新時間：16:46 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:46 2026-06-01 HKT

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在GTC Taipei 2026大會上表示，搭載 Sharpa Wave的NVIDIA Isaac GR00T參考人形機械人將正式面向開發者亮相。同時，集團宣佈已安排宇樹科技為公司製作首個機械人系統，並將出售予包括史丹福大學等的研究人員。此外，上海證券交易所上市審核委員會會議結果顯示，宇樹科技首發已符合發行條件、上市條件及資訊揭露要求，該股正尋求在上海科創板上市，擬集資42億元人民幣，逾40%收入來自中國內地以外市場。

宇樹科技H2機械人為載體

根據介紹，有關人形機械人系統以宇樹科技H2機械人為載體，整合了搭載Blackwell架構GPU的Jetson Thor計算模塊、GR00T軟件棧，以及由新加坡Sharpa公司製造五指靈巧手，全身31個自由度，身高約6英尺、重150磅。

Nvidia表示，目前研究機構在使用機械人時需花費大量時間進行配置和調試，此平台旨在解決這一痛點，讓前沿機械人研究走出大型科技公司和AI獨角獸的圈子，惠及更廣泛的實驗室。

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