Nvidia新晶片攻PC市場撼英特爾 應用Dell和聯想等電腦 黃仁勳演講8大重點懶人包｜GTC大會

AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周一（1日）於GTC Taipei 2026大會發表主題演講時宣布，新一代Vera Rubin晶片已正式投入量產，並強調Nvidia已由單一GPU設計商，正式進化為提供全面解決方案的「系統公司」。此外，黃仁勳從商業回報角度重申，在AI工廠時代，「運算就是收入」、「運算就是盈利」。

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將進軍個人電腦市場

值得留意的是，Nvidia將推出一款新晶片進軍個人電腦（PC）市場，以打破英特爾在該領域的主導地位。黃仁勳提到，Nvidia的新款RTX Spark超級晶片將首次應用於Dell和聯想（992）等個人電腦。該產品是微處理器和圖形晶片的組合，在聯發科技公司協助製造，將運行微軟Windows for Arm操作系統。

他指出，RTX超級晶片將配備一個擁有多達20個計算核心的中央處理器，以及一個擁有6,144個核心的黑微架構圖形處理器。這兩個元件將共享內置內存，使其能夠更好地處理大型AI模型和高端遊戲。它們將使用Nvidia的NVLink接口進行通信，將數據中心技術的一部分帶入個人電腦。該晶片設計將由台積電使用該公司的3N工藝技術制造。

NVIDIA RTX Spark 規格

組件與技術 規格與特色 GPU架構 NVIDIA Blackwell RTX GPU（6144 CUDA 核心） CPU 客製化20核心Grace CPU （與聯發科 MediaTek 合作開發） 記憶體配置 128GB統一記憶體 製程 台積電3納米製程，總計700億個電晶體

首公開專為代理式AI打造 CPU「Vera」

此外，黃仁勳首度公開專為代理式AI打造的CPU「Vera」，以推動更多自主代理流程實現。他提到，下一代Vera Rubin晶片已投入量產，能使代理任務完成速度提高 80%，而生產發貨將於秋季開始。

Anthropic及OpenAI成首批重量級用戶

根據介紹，Vera採用 88核心、176執行緒設計，功耗450W，在綜合效能評比中較前代Arm架構 Grace CPU提升約 1.6 倍。以Linux 核心編譯為例，單路Vera僅需20秒完成，每核效率約128核x86晶片的兩倍；在7-Zip壓縮測試中，單核能效亦優於對照組x86處理器約20%。此外，黃仁勳透露Anthropic、OpenAI與SpaceX已成為Vera首批重量級用戶。

客戶需求已轉變為「打造AI」

在AI發展的理念上，黃仁勳以人體作比喻，指AI模型如同大腦，而驅動工程則是身體，整套系統運作猶如人類在工作坊內運用工具執行任務；其中大型語言模型（LLM）負責思考、處理內容、推理及按計劃行事。他指出，目前客戶的需求已從單純「購買電腦」轉變為「打造AI」，如同Blackwell等產品，已不局限於晶片層面，而是完整的系統。

生產大量Token 可轉化實際利潤

黃仁勳解釋，Nvidia透過數碼孿生（Digital Twin）從頭模擬及設計系統，令每瓦電力能生產出龐大數量的Token，並轉化為實際利潤，加上設備具備高可靠性，所有零件與線纜可同步穩定運作。他還指出，軟件發展快速，架構必須保持高度靈活，目前全球軟件開發者均採用Nvidia的CUDA平台打造工具，這將進一步延長軟件的生命週期。他表示，企業投資AI基建是「買愈多，賺愈多」。

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演講氣氛熱烈如大型演唱會 周邊引搶購潮

黃仁勳今日於台北流行音樂中心發表GTC Taipei 2026主題演講，綜合媒體報道，現場氣氛熱烈宛如大型演唱會。雖然演講門票早已售罄，官方亦有提供網上直播，但大批黃仁勳的粉絲仍在一早抵達會場外，與巨型NVIDIA標誌打卡。現場更有近百名粉絲排隊守候，只為一睹「AI教父」的風采。

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黃仁勳GTC Taipei 2026演講8大重點：

1.代理式AI將可使用更多軟件工具

AI不只是回答問題，而是開始能操作工具、處理流程、完成任務。

2.生產大量Token 可轉化實際利潤

全球已進入代理式AI的時代，運算能力轉化成了營收，對Token的生成需求暴漲，連帶「Token變成了獲利單位」。

3.Vera Rubin已全面量產

Vera Rubin是NVIDIA 為代理式 AI 打造的新一代大型 AI 系統，不只是單一GPU，而是一整套資料中心級平台。

4.推出Vera CPU

因為AI agent 需要不斷呼叫工具、讀取資料及執行程式，CPU也必須重新設計。

5.推出企業代理式AI工具組

企業未來可以用 Nemotron、OpenShell、CudaX 等工具，打造自己的 AI agent。

6.發表首款AI代理PC晶片「RTX Spark」

新款RTX Spark超級晶片將首次應用於Dell和聯想等個人電腦。該產品是微處理器和圖形晶片的組合，在聯發科技公司協助製造，將運行微軟Windows for Arm操作系統。

7.正式推出NVIDIA DSX平台

專為AI基礎設施者提供打造AI工廠的完整行動指南

8.把代理式AI延伸到機械人與自駕車

Cosmos 3、Alpamayo 2、Isaac Groot都是實體化 AI、車輛與人形機械人準備的平台。

