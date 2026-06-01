本港初創推AI建築糾紛平台 助中小型承建商排解爭議 成本大減九成

本地初創建築科技企業「快好省雲台」近日推出全港首個人工智能建築業糾紛服務平台「WIN-WIN HUB 商贏站」，針對業界合約爭議拖慢進度、推高成本等痛點，協助中小型承建商低成本快速化解紛爭。平台於5月28日發布當天，官方表示已有地產界客戶手持支票上門洽談合作。

快好省雲台行政總裁羅英揚指出，「商贏站」設「青天鏡」及「青天平」兩大模組。「青天鏡」供單方用戶分析合約條款，釐清法律定位；「青天平」則讓爭議雙方上載資料，由系統客觀分析理據、量化索償，加快達成和解。羅英揚強調，平台並非司法機構，裁決是否具法律約束力可由雙方自行協定。

爭議處理時間壓縮至數天

合規總監甄灼寧則稱，與傳統訴訟或仲裁相比，新平台在成本與時效上優勢明顯。傳統司法程序往往耗時兩至三年，仲裁開支甚至高於訴訟；而「商贏站」以AI技術為核心，雙方上傳資料後系統按合約分析，給出「大致上的公正」初步裁決，將爭議處理時間壓縮至數天，收費僅為傳統方式的十分一至二十分一。平台以書面證據為核心，不採納口供，杜絕無謂拉扯，主要面向缺乏專屬法律團隊的中小型承建商。

AI出具結果後必須人工審核

為確保AI分析的專業性，該公司主席及創辦人陳少忠表示，平台目前已聯動律師事務所等機構，透過專業資料庫與行業數據訓練AI大模型。另外，平台採用「AI+專業人員」雙重把關模式，AI出具結果後必須人工審核。

逐步拓至大灣區 擬進軍東南亞

展望未來，羅英揚稱，快好省雲台計劃逐步將AI建築服務拓展至大灣區、內地其他城市，並進軍東南亞及英聯邦地區。

快好省雲台於今年1月推出第一波服務「青天網」。陳少忠表示，目前已有約6個新工程地盤項目承諾簽約使用「青天網」，目標18個月內達成300個項目採用，重點拓展大廈維修地盤。與此同時，集團已與內地大型物流企業旗下深圳豐匠數科簽署合作備忘錄，整合工地安全及工程管理技術，預計9月正式發布相關產品。