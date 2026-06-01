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一萬個網約車名額恐釀Call車災難？｜林小珍

商業創科
更新時間：10:54 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:54 2026-06-01 HKT

政府剛剛就網約車的相關附屬法例刊憲，建議現階段發出1萬個網約車牌照。看到這個數字，筆者覺得心想：「1萬個，怎麼可能夠？」作為媒體人，重視數據和邏輯作判斷，相關政策局的解說，令人質疑他們是根據甚麼數據。

政府假設太簡單

政府假設發出1萬個網約車牌照，預計每個司機每天開車6小時，每小時可完成兩個行程，一天可以處理12萬個行程，與目前市場每天大約11.4萬程網約車行程相若，因此得出「乘車體驗大致不變」的結論，未免過份樂觀，就算不是Sometimes Naïve，都肯定係Too Simple。

網約車供應「大縮水」

問題是網約車之所以蓬勃，核心在於「共享經濟」和「彈性就業」。大部份司機並非全職，可能只是下班後、放假天順路接一、兩張單。政府今次的建議要求「人車綁定」，又要買保險、又要交牌費，合規成本一衝高，本來就已經會逼走一班現役司機。如果再卡死得1萬個配額，好多原本提供緊運力嘅兼職司機直接被拒諸門外。業界亦指出，1萬個初始配額明顯太低，亦有立法會議員擔心，1萬個牌初期根本未必夠用，如果規管於明年8月全面實施，市民分分鐘面臨「叫車難、車費飆升」。

大勢所趨 消費者要有選擇

從經濟學角度看，競爭促使進步。金融人最崇尚高效率，AI和通訊技術進步，催生出網約車這種高效率的資源配置方式，本來就是不可逆轉的大趨勢。
 
市民並非想要淘汰的士，而是希望有多個選擇。趕時間見客戶、簽合約，都會想坐得舒服點，安安靜靜地準備資料，願意多付點預約一架高質的網約車；日常收工普通代步，截街車或者乘搭公共交通亦可以。不同出行場景，本來就應該有不同選項。
 
更重要的是，有些乘客如果叫不到網約私家車，未必自然會轉坐的士，可能會改搭港鐵、巴士，甚至乾脆取消行程。把所有需求都假設會自動流向的士，本身就是對市場行為過份簡化。所以，問題從來不是「的士和網約車誰取代誰」，而是香港人可否在合理規管下，繼續擁有足夠選擇。當市場供應充足，市民可以按價錢、時間、舒適度和實際需要自行決定，服務提供者自然有誘因改善質素。相反，如果配額太低，選擇被人為壓縮，最後影響的不是某一個平台，而是整個城市的出行效率。

叫車難或要回歸自駕

如果明年政策硬性着陸，配額又僅限1萬個，令到街上網約車數目大減，作為一個每天要遊走於各區見客、開會的財經KOL，真的會很頭痛。對很多上班族、家長、自由工作者和經常外出見客的人來說，出行效率不是小事。等車時間變長、車費波動加劇，甚至高峰時段難以預約，都會直接影響日常工作和生活安排。
 
如果未來出行效率降低，經常要花時間在街邊無奈等車，迫於無奈「局住」自駕，起碼時間控制在自己手裏。不過，相信大眾市民最希望見到的，然不是被迫在少數選項之間二選一，而是一個更開放、更科技化、配額更具彈性的智慧出行香港。

林小珍

林小珍簡介:

香港傳媒工作者、財經主持、專欄作家

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