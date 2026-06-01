金管局夥人行研數幣錢包升級 在港零售點增至逾5000個 使用量仍慢熱

金管局與人民銀行在港擴大數字人民幣（e-CNY）跨境支付試點範圍至今逾兩年，此舉雖便利港人多一個北上消費的支付選擇，但觀察所見，港人對此認知度仍欠奉，更遑論跨境支付量。金管局未有透露有關具體數據，但指港人開立數字人民幣錢包的數目及使用量均有穩定增長，而本港接受數幣的商戶零售點也由初期數百個大增至逾5,000個，並正與人行探討數幣錢包升級的安排及可行性，以提高使用額度和擴大應用場景。

隨着2024年5月17日起擴大數字人民幣（數幣）在港試點範圍，全港市民憑香港手機號碼便能開通數幣錢包，並透過「轉數快」隨時增值，作跨境支付，惟不可作個人之間轉帳用途。

中銀香港拓展最積極

兩年過去，金管局發言人表示，現時負責營運數幣錢包的內地運營機構已由初期的4家增至5間（工行、建行、交行、中行、郵儲行），而參與「轉數快」增值數幣錢包的香港本地銀行，也由初期的17間增至19間。接受數幣的本地商戶零售點數目則由初期約300個增至目前約5,200個，當中涵蓋連鎖零售店、酒店、旅行社、餐飲、便利店及超級市場等。

在拓展數字人民幣在港受理商戶規模方面，以中銀香港（2388）最為積極。中銀指目前由該行提供數幣收單服務的零售點已增至逾4,000個，涵蓋7-11、Circle K、FreshUp、萬寧、龍豐等，亦開發了數幣線上增值旅客八達通功能，提升內地遊客來港支付的便利性。而該行客戶開立數字人民幣幣錢包的數目及使用量也穩定增長。

恒生亦有提供數幣收單服務，該行指透過其收款系統，消費者可在逾100家、涵蓋餐飲、旅遊、電器及衣飾等類別的本地商戶實體店使用數幣錢包消費。以交易量計算，最高的三大商戶均屬餐飲類別。

兩地店員一般不太清楚

本報記者在兩地一些商戶實測發現，店員一般都不太清楚甚麼是數字人民幣，以內地一間食店為例，店員需了解一番始知該店可接受數幣付款；又舉例香港一間知名連鎖店，前年已受理數幣支付，惟不同分店的店員都說「無聽過數字人民幣」，當提到是二維碼付款的，他們就叫記者可作嘗試。不過，在兩地的付款過程其實都便捷、流暢。

本報記者又訪問了一些兩地居民，香港人大多仍不清楚甚麼是數幣錢包，即使知道，北上消費時亦不會選用。不論港人到內地或內地人來港跨境支付，同樣都是選用微信支付或支付寶為主。有內地受訪者說曾用數幣支付，但只在當日推廣有着數之時，現已近乎忘了有此錢包。

普遍使用微信和支付寶

多位市場人士直指，數幣用量低，因應用場景覆蓋面仍相對有限、用途單一、沒甚着數，相反微信支付或支付寶的用途較廣，既可消費，亦可轉帳，又有優惠，自然多人採用。

金融界立法會議員陳振英稱，由於兩地居民普遍已習慣使用微信和支付寶等錢包進行日常支付交易，該等社交媒體擁有其他如網約車等功能，因而影響數幣的使用量。

陳振英：可增支付場景或存款息

陳振英認為，要提升數幣使用量，一方面要持續增加商户數目和引入更多支付場景，除一般購物外，亦可加入如支付政府收費、交通費用等場景；另方面為鼓勵更多香港市民持有數幣錢包及存放更高金額，應考慮照內地新做法，向數幣存款付息，並應強化數幣錢包功能，使其具備更便利的轉帳、匯款等選項。

金管局發言人重申，人行與該局緊密合作，致力優化數幣在港的跨境試點業務，並正探討數幣錢包升級的安排及可行性，以提高數幣錢包的使用額度、擴大應用場景及提升用戶體驗。由於當中涉及不少技術細節仍需深入探討，有關詳情會適時公布。該局亦會繼續配合人行促進數幣在港跨境試點的進程，包括推動更多本地零售商戶接受數幣，以及探索更多應用場景。