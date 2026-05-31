軟銀擬大舉投資法國AI基礎設施 最多達750億歐元

據外媒報道，日本軟銀集團未來5年將於法國投資450億歐元（約4,113億港元）以建造AI基礎設施，是其至今為止在歐洲同類計劃中規模最大的一筆投資，主要於法國北部法蘭西大區（Hauts-de-France）提供3.1吉瓦（GW）的發電容量。軟銀還表示，未來計劃在法國各地增設更多設施，並使計劃總投資達到750億歐元（約6,855億港元）。

2031年前陸續投入營運

根據計劃，包括鄧寇克（Dunkirk）在內的3個基地將預計於2031年前陸續投入營運。談及選擇法國的原因，孫正義指法國是能源生產與出口國，對於AI基礎設施的投資來說絕對具有決定性。

報道提到，法國工程公司施耐德電氣（Schneider Electric）及法國電力公司（EDF），亦將成為該計劃的關鍵合作夥伴之一。同時，軟銀這項法國計劃將進一步推動其全球AI基礎設施領域的投資，目前軟銀在AI領域的投資則包括向OpenAI投資超過300億美元，持股約11%。