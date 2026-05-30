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傳微軟夥英偉達推個人電腦晶片 雙雙發文預告「新時代」 黃仁勳或下周親自發布

商業創科
更新時間：11:33 2026-05-30 HKT
發佈時間：11:33 2026-05-30 HKT

據《財聯社》報道，微軟與英偉達今日（30日）雙雙在社交媒體發文，預告即將迎來「個人電腦（PC）的新時代」。據悉，兩大科技巨頭將於下周舉行的微軟Build開發者大會及台北電腦展上，揭曉全新基於Arm架構的PC晶片。受消息影響，微軟股價周五收盤升5.45%，報450.24美元；英偉達則跌1.45%，報211.14美元。

齊發預告指向台北電腦展

微軟執行副總裁、Windows和Surface硬件部門負責人Pavan Davuluri周末發布一張疑似曲面屏幕邊緣的照片，並配文指「為開發者準備的新品即將到來」。他強調，新產品「並非新操作系統」，排除了發布Windows 12的可能性。

與此同時，Windows和英偉達GeForce的官方帳號同步發文，寫上「個人電腦的新時代」，並附上下周台北電腦展會場的地圖坐標。資料顯示，英偉達行政總裁黃仁勳將於下周一（1日）發表主題演講，揭曉下一代AI技術突破。

規格媲美英偉達GB10「超級晶片」

報道指出，英偉達有意在今年推出Arm架構晶片N1及N1X，該款晶片將結合英偉達的低功耗圖像處理器（GPU）及聯發科的Arm架構中央處理器（CPU）。外界預期，N1X版本或配備與桌面級RTX 5070顯示卡相若的CUDA核心數量，規格媲美英偉達GB10「超級晶片」。

此外，聯發科行政總裁蔡力行早前取消原定於下周一的主題演講，市場普遍預期，這意味黃仁勳極有可能在演講中親自發布新晶片，而聯想（Lenovo）及戴爾（Dell）等品牌亦正準備多款搭載N1晶片的手提電腦。

為英偉達重要消費級產品

若晶片規格及發布消息屬實，這將是自初代GeForce以來，英偉達最重要的消費級產品。由於新晶片基於Arm架構設計，意味其將運行Windows on Arm系統，而非由英特爾與AMD多年來主導的x86指令集。

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