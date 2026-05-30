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OpenAI據報夥花旗摩通籌備IPO 料數周內秘密交表 最快年內掛牌

商業創科
更新時間：10:12 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:12 2026-05-30 HKT

據彭博報道，AI巨頭OpenAI正與花旗集團及摩根大通商討其即將進行的首次公開募股（IPO）相關事宜。據悉，OpenAI料於數周內秘密提交上市申請，最快今年內掛牌，與目前估值已反超前的勁敵Anthropic競爭。

料數周內秘密提交申請

彭博引述消息指，花旗（Citi）及摩通（JPMorgan）可能加入高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）的行列，共同參與OpenAI的上市準備工作。OpenAI預計在未來數周內秘密提交IPO申請文件，意味距離今年IPO的目標更進一步。

報道指出，OpenAI與花旗及摩通的討論仍在進行中，最終名單仍有變數，預計未來將有其他投資銀行加入承銷團隊。OpenAI、花旗及摩通的代表均拒絕就市場消息置評。

估值遭Anthropic反超前

OpenAI的上市時間，料將緊隨馬斯克旗下、有望以750億美元規模成為史上最大型IPO的SpaceX之後；但預計上市步伐將早於另一AI勁敵Anthropic。據悉，Anthropic亦計劃在今年底或明年初啟動大型招股。

值得注意的是，Anthropic周四宣布完成高達650億美元的融資，令其最新估值攀升至9,650億美元，正式超越OpenAI先前公布的8,520億美元估值。

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