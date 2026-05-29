打擊跨境炒股引發保險合規擔憂 香港保監局回應 將與內地相關部門保持溝通

中證監近日嚴厲打擊非法跨境炒股以阻資金外流，行動也正引發部分內地投保人對購買香港保險合規性的擔憂。香港保監局最新回應指，就內地人士來港投保事宜，香港保監局自2016年起已實施額外監管要求，將繼續打擊市場不當行為和內地相關部門一直保持溝通。

保險銷售必須在港進行

香港保監局回應內媒查詢時表示，局方和內地相關部門一直保持密切聯繫，包括就違規跨境銷售在內的監管議題進行溝通。該局強調，在現行法規下，香港人壽保險的整個銷售流程必須在香港境內進行，而香港的持牌保險中介人亦不得在內地招攬保險業務。同時主事人（即保險公司、保險經紀公司或保險代理機構）有責任制定和實施有效的內部管控程序，以確保中介人合法合規地進行受規管活動。

2016年起已實施額外監管要求 簽署聲明及收集入境證明

上述回覆亦提到，就內地人士來港投保事宜，香港保監局自2016年起已實施額外監管要求，如特別規定內地人士來港投保時須另行簽署一份重要資料聲明，以確保保單的整個銷售過程必須在香港境內進行，且所有投保文件亦必須在香港境內簽署。除此之外，保險公司亦須收集相關佐證文件（例如入境文件記錄等），以證明該內地客戶在投保時確實身處香港。

加強公眾教育

此外，香港保監局也已透過「赴港投保七件事」宣傳活動，加強民眾教育，提醒內地人士來港投保時應注意的事項。



