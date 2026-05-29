Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX傳降IPO估值至1.8萬億 冀最快6月11日定價 23間銀行牽頭IPO 

商業創科
更新時間：11:47 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:47 2026-05-29 HKT

據彭博引述消息報道，由馬斯克創辦的太空探索企業SpaceX，目前正尋求在首次公開招股（IPO）中獲得至少1.8萬億美元的估值，較早前傳出的逾2萬億美元目標有所下調。不過，消息指公司最多集資約750億美元，若成事仍將是史上最大規模的新股。

報道指，SpaceX經與顧問及投資者磋商後，目標估值有所下調。不過，IPO規模及估值等細節，通常會在定價前因應持份者的反饋而作出調整。目前討論仍在進行中，公司或會因應路演期間投資人的反應，重新上調其目標估值。

報道指，SpaceX預計最快於6月4日啟動正式路演，並最快於6月11日定價；惟掛牌時間表仍可能會延遲數天。

轉型AI巨頭 企圖征服28.5萬億市場

值得注意的是，SpaceX在5月20日提交的IPO文件中，向投資者展示公司的業務演變，由最初專注製造可回收火箭及提供星鏈（Starlink）衛星網絡服務，轉型為一家提供AI服務及基礎設施的巨頭。公司甚至構想建設軌道數據中心，並征服規模高達28.5萬億美元的潛在市場。

事實上，SpaceX在今年2月宣布收購馬斯克旗下的xAI，將AI聊天機器人Grok及社交平台X納入版圖。資料顯示，當時的交易令SpaceX估值達1萬億美元，而xAI的估值則約為2500億美元。

去年勁蝕逾49億美元

財務數據方面，SpaceX在2025年的收入達187億美元，較2024年的140億美元有所增長；不過期內業績卻由盈轉虧，從2024年錄得7.91億美元利潤，轉為2025年大幅虧損49.4億美元。

是次IPO由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通，聯同其餘18家銀行共同牽頭。公司正式名稱為Space Exploration Technologies Corp.，預計將在納斯達克及德州納斯達克掛牌，股份代號為「SPCX」。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
13小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
18小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
突發
46分鐘前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
23小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
17小時前
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
8小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT