SpaceX傳降IPO估值至1.8萬億 冀最快6月11日定價 23間銀行牽頭IPO 

據彭博引述消息報道，由馬斯克創辦的太空探索企業SpaceX，目前正尋求在首次公開招股（IPO）中獲得至少1.8萬億美元的估值，較早前傳出的逾2萬億美元目標有所下調。不過，消息指公司最多集資約750億美元，若成事仍將是史上最大規模的新股。

報道指，SpaceX經與顧問及投資者磋商後，目標估值有所下調。不過，IPO規模及估值等細節，通常會在定價前因應持份者的反饋而作出調整。目前討論仍在進行中，公司或會因應路演期間投資人的反應，重新上調其目標估值。

報道指，SpaceX預計最快於6月4日啟動正式路演，並最快於6月11日定價；惟掛牌時間表仍可能會延遲數天。

轉型AI巨頭 企圖征服28.5萬億市場

值得注意的是，SpaceX在5月20日提交的IPO文件中，向投資者展示公司的業務演變，由最初專注製造可回收火箭及提供星鏈（Starlink）衛星網絡服務，轉型為一家提供AI服務及基礎設施的巨頭。公司甚至構想建設軌道數據中心，並征服規模高達28.5萬億美元的潛在市場。

事實上，SpaceX在今年2月宣布收購馬斯克旗下的xAI，將AI聊天機器人Grok及社交平台X納入版圖。資料顯示，當時的交易令SpaceX估值達1萬億美元，而xAI的估值則約為2500億美元。

去年勁蝕逾49億美元

財務數據方面，SpaceX在2025年的收入達187億美元，較2024年的140億美元有所增長；不過期內業績卻由盈轉虧，從2024年錄得7.91億美元利潤，轉為2025年大幅虧損49.4億美元。

是次IPO由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通，聯同其餘18家銀行共同牽頭。公司正式名稱為Space Exploration Technologies Corp.，預計將在納斯達克及德州納斯達克掛牌，股份代號為「SPCX」。