Anthropic再融資650億美元 推升估值至9650億 超越競爭對手OpenAI

AI初創企業Anthropic周四（28日）宣佈完成新一輪融資，成功籌集達650億美元，推動公司估值飆升至9650億美元，在估值增速上超越競爭對手OpenAI。

創投歷史最快估值增長紀錄

據資料顯示，Anthropic的估值由今年2月時的3,800億美元，在短短數月內大幅翻倍至9,650億美元，成功超越OpenAI於今年3月錄得的8,520億美元。

另外，據PitchBook顯示，Anthropic自推出首款產品至今僅3年零2個月，其估值便由上一輪水平翻倍，創下全球創業投資（VC）歷史上最快的估值增長紀錄。

Anthropic透露，自今年2月完成G輪融資以來，旗下AI聊天機器人「Claude」在環球企業級客戶中的滲透率持續飆升。公司更首次披露關鍵財務數據，其「年化收入」（Run-rate revenue）已於本月早前正式衝破470億美元大關。

美光三星SK海力士入股

本輪650億美元的巨額融資由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks及紅杉資本領投，Coatue和ICONIQ等頂級機構共同參與。

值得注意的是，三大半導體與存儲晶片巨頭，包括美光（Micron）、三星電子（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）亦以「戰略基礎設施合作夥伴」身份參與是次入股。

此外，是次融資亦包含了超大型雲端服務商此前承諾的150億美元投資，其中包括電商巨頭亞馬遜增資的50億美元。亞馬遜曾於4月表示，計劃在未來10年內向Anthropic投資高達250億美元，而Anthropic亦承諾承擔超過1,000億美元用於亞馬遜的雲端技術（AWS）。