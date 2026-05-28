銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請

據彭博引述消息報道，本港銀行正加強審查內地客戶開立儲蓄及投資帳戶的申請，部分在港經營的大型中資銀行更已暫停為內地居民開設投資及財富管理帳戶。就此，《星島頭條》記者今早致電多間大型中資銀行的客戶服務熱線查詢。其中，中國工商銀行（亞洲）及交通銀行（香港）職員明確表示，現已暫停為內地居民開設投資及理財帳戶，直至另行通知，內地客戶仍可嘗試親身前往香港分行辦理手續，惟無法保證申請最終能否獲批。

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中銀香港：港漂可立即開戶

至於尚未取得香港居留權、俗稱「港漂」的內地人士能否如常開設投資及財富管理帳戶，中銀香港職員表示，相關客戶如持要有香港身份證，可立即開戶；一般內地客戶則可親臨香港分行辦理手續，並須帶備齊全文件，包括內地身份證、往來港澳通行證、入境紙以及保險公司發出之繳費收據，或最近3個月證券公司流水帳及最近3個月銀行出糧戶流水帳。

中銀香港職員表示，一般內地客戶可親臨香港分行辦理手續，並須帶備齊全文件。

滙豐：身處香港可即時申請戶口

記者亦以港漂身份前往滙豐銀行櫃檯查詢，職員表示只要持有香港身份證，無需永久居民身份證，亦可以在香港開設戶口，並可透過網上理財開設證券戶口。另外內地居民只要身處香港，透過掃碼便可即時申請銀行戶口。

招商銀行香港分行專員回覆表示，持有內地身份證的客戶，以及「港漂」客戶，均可在該行新開投資及財富管理帳戶，兩類客戶可用內地證件或香港身份證辦理。職員指現時開戶需填寫「客戶帳戶證明書」，並透過手機應用程式提交開通財富帳戶申請。

不過，部分銀行的查詢渠道則未能接通，記者多次致電中信銀行（國際），客戶熱線均線路繁忙；光大銀行香港分行職員則要求以電郵方式提出查詢；興業銀行香港分行的客戶熱線則一直處於斷線狀態，暫時未能取得回覆。

銀行名稱 開設投資及財富管理帳戶情況 具體要求及備註 中國工商銀行（亞洲） 🔴 已暫停 現已暫停為內地居民開設投資及理財帳戶，直至另行通知。 交通銀行（香港） 🔴 已暫停 現已暫停為內地居民開設投資及理財帳戶，直至另行通知。 中國建設銀行（亞洲） 🟡 不保證獲批 內地客戶仍可嘗試親臨本港分行提交申請，惟無法保證最終能否獲批。 中國銀行（香港） 🟢 可辦理 港漂（持香港身份證）：可即時開戶。

一般內地客戶：須親臨分行，帶備內地身份證、港澳通行證、入境紙，以及保險繳費收據或最近3個月證券/出糧戶口交易紀錄。 滙豐銀行 🟢 可辦理 港漂（持香港身份證）：可在港開戶，其後可透過網上理財開立證券帳戶。

一般內地居民：身處香港境內可透過掃描二維碼即時申請。 招商銀行香港分行 🟢 可辦理 持內地證件或香港身份證均可辦理；開戶須填寫「客戶帳戶證明書」，並透過手機App提交申請。 中信銀行（國際） ⚪ 未能確認 客戶服務熱線線路繁忙，未能接通。 光大銀行香港分行 ⚪ 未能確認 職員要求以電郵方式提出查詢，暫未獲回覆。 興業銀行香港分行 ⚪ 未能確認 客戶熱線一直處於斷線狀態，暫未獲回覆。

銀行增聲明條款 客戶需說明資金來源

彭博報道指出，銀行提高了內地申請人開立儲蓄帳戶的門檻，並加強了盡職審查要求。同時，香港監管機構已指示銀行對潛在客戶增加新的聲明條款，強制他們確認投資帳戶的資金來源來自中國內地以外地區。

香港銀行公會發言人表示，銀行業界會配合相關監管機構的最新指引進行檢查，確保開戶流程合規及高效運作；整體而言，指引對開户流程影響不大。

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