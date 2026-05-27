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港華智慧能源料內地天然氣用氣量增1%至2% 供應量未有短缺

商業創科
更新時間：15:01 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:01 2026-05-27 HKT

港華智慧能源（1083）在股東週年大會（AGM）後舉行記者會，該公司行政總裁黃維義預計，公司今年度內地天然氣用氣量按年增長1%至2%，城市燃氣價差有空間上調每立方米1仙人民幣，另可再生能源銷售有雙位數字增長。

天然氣供應來源很多

港華智慧能源作為中華煤氣（003）在內地經營的公用事業附屬公司，黃維義指出，內地的天然氣供應來源很多，包括新疆、內蒙、四川、中亞等地，而液化天然氣（LNG）來自中東、馬來西亞，暫時城市燃氣供應量未見有短供問題。

燃料費有加價壓力

他又透露，供港用的製氣原料為石腦油和天然氣，分別佔約4成和6成。天然氣是來自澳洲，為2006年簽訂的25年合約，期間價格不變，故不會受中東戰爭影響；但石腦油來自馬來西亞、印尼和新加坡，其現時價格與年初相比已上升接近1倍。他解釋，由於燃料費調整會隨著來氣價格而每月作調整，故有加價壓力。

用氣量增長取決新增客戶

內地方面，他指整體用氣量增長取決於新增客戶數量，以及工業用氣量有否提高，後者與經濟環境和美國關稅等相關。美國關稅剛推出時，中國工業客戶暫時停一停，評估關稅帶來的影響，如果其在海外設有廠房，會轉換海外廠房生產。不過，隨著中美關係緩和，現時看到工業方面穩定，且慢慢上升。

港華智慧能源採取「資產管理規模」（Assets under Management, AuM）策略，引入戰略投資者，共同投資優質可再生能源項目，以分散投資風險、降低開支壓力。截至去年底止，該公司的光伏併網規模2.8吉瓦，當中一半有合作方。他表示，公司至少會持有30%資產擁有權，以保障話語權，又預計今年6月底光伏併網規模約3.2吉瓦，今年底會上升至3.8吉瓦，另今年底光伏發電量30億度電。
 

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