香港晉身全球最大跨境財富管理中心 首度擊敗瑞士 資管規模達23萬億

波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告表示，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。報告指，隨著亞洲各財富中心增速較瑞士高，瑞士被超越的局面不太可能逆轉。

受惠內地資金及IPO熱潮

根據該諮詢公司《2026年全球財富報告》，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元。

報告分析指，香港去年管理財富規模增加，主要是來自內地資金、去年新股IPO熱潮及股市暢旺等因素，其中內地資金流入佔香港資產管理規模約60%。香港正鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位，展望未來，報告預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元，高於瑞士6%的增速。

新加坡排第三位

排第二位的瑞士去年管理財富規模增7.6%至2.94萬億美元，主要來自西歐客戶，佔比40%；至於排第三位為新加坡，去年管理財富規模升10.3%至2.1萬億美元。作為連接西方與亞洲的重橋樑，當地已有超過2000間單一家族辦公室，以及100間獨立財富管理公司，2030年預期年增長率9%至3.3萬億美元。

報告又指，受惠市場表現強勁及多元化配置需求增加，去年全球財富管理規模升8.4%至15.7萬億美元，主要集中全球10大投資中心。