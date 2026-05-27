港鐵稱鐵路工程進展良好 古洞站明年落成 派息需考慮現金流等需要

港鐵（066）主席金澤培表示，過去一年本地鐵路工程進展良好，陸續落成後將配合北部都會區發展，包括第100個港鐵車站的古洞站將於明年落成。他表示，建設新鐵路需要融資，港鐵一直採取審慎及長期財務安排，亦以不同貨幣、不同地區、不同類型等工具進行融資。至於派息，他稱會考慮現金流、業務表現和資金需要。

期望零售商務業務穩定

港鐵舉行股東周年大會上，金澤培指出，最近樓市相對暢旺，港鐵按市况推出土地，並指影響樓市有多項因素，包括經濟狀況、利率走向、股市情況及供求等。他又指，期望港鐵的零售商務業務繼續保持穩定。

繼續提升高鐵服務

他表示，高鐵乘客量屢創新高，該集團將繼續提升高鐵服務，有利香港與內地的經濟發展及人文交流，更好融入國家發展大局。他又指，港鐵亦在內地不同省市拓展鐵路業務，例如將香港車站商務模式推展到成都及西安，推動當地車站商務發展及消費。

列車服務準點率99.9%

同場的港鐵行政總裁楊美珍表示，過去一年香港車務營運穩定，每日平均載客量逾570萬人次，當中跨境和高鐵服務持續增長，截至4月底分別按年升9%和14%。她又指，本地客流量保持平穩，列車服務準點率維持99.9%的高水平。

