滙豐舉辦「長者體驗日」 盼增數碼服務信心 加強防騙意識

隨著智能手機成為日常必需品，長者對「易用又安全」的數碼理財支援需求亦日增。滙豐於將軍澳新都城中心2期舉行「滙豐長者友善及數碼共融體驗日」，吸引逾1,000名市民參與。此次活動聯同滙豐社區夥伴香港基督教服務處合辦。

滙豐透過攤位遊戲及一對一示範，讓長者「玩住學」，提升使用數碼銀行服務的信心，同時加強防騙意識。匯豐以「滙豐老友一二三」概括其重點服務，當中「一」代表以滙豐綜合理財戶口一站式處理日常理財；「二」是指HSBC HK App的「簡易版」介面清晰、操作簡單並提供即時支援。

至於「三」則涵蓋三項長者重點服務，包括讓認知障礙症患者能及早安排銀行事務的「安悅自主個人戶口」、加強保障的「智安全戶口」，以及分行與社區支援如數碼大使及「數碼學堂」。