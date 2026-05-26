阿里雲推Agentic AI生態系統 全新Skills門戶助調用雲端資源 

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲於新加坡首屆「千問國際大會」上，宣布推出一系列先進模型、基礎設施升級、AI原生平台及AI智能體（Agent）產品；同時，聯同生態系統合作夥伴推出全新計劃，為超過1,000家當地企業及學生提供生成式AI 及Agentic AI實務技能培訓。

Qwen3.7-Max排名全球第五

阿里雲最新推出的Qwen3.7-Max已於旗下AI開發平台Model Studio新加坡區域上線。根據Artificial Analysis最新全球大型語言模型Intelligence Index，Qwen3.7-Max獲得56.6分，排名全球第五，並在中國模型中排名第一，超越Kimi-K2.6、DeepSeek-v4-Pro-Max及GLM5.1等中國模型，其性能亦媲美GPT、Claude及Gemini等領先國際模型。

核心產品已開發專屬agent

為協助AI agent更無縫調用雲端資源，阿里雲推出全新Skills門戶，將逾60項雲產品的常用雲端能力封裝成Skill，並支持MCP格式，令AI agent能更便捷地調用雲端資源。阿里雲的核心產品，包括數據庫、大數據、營運及維護（O&M）以及安全產品，均已開發專屬的產品級agent，協助客戶更高效地管理複雜的雲端環境。

阿里雲亦正升級其AI 基礎設施，進一步優化agent 的運行環境，升級重點包括輕量級執行沙箱、跨任務記憶、無縫數據流轉，以及覆蓋全技術棧的智能營運及維護。

Qwen Cloud採三重入口設計

為簡化AI模型的調用及部署，阿里雲推出全新AI原生雲平台「Qwen Cloud」，涵蓋阿里巴巴自研Qwen系列、開源及第三方模型，支持文字、視覺及影片等任務。同時，為了提供給企業及AI agent無縫的模型服務體驗，Qwen Cloud採用三重入口設計，面向agent 的「Skills」及支持工作流程集成的命令行工具（CLI）為核心的agent友好訪問點，還提供網站入口供人類用戶使用 。

此外，阿里雲首度推出JVS智能體套件，讓企業、開發者及個人更輕鬆地開發和運行專屬AI agent。套件基於OpenClaw框架構建的JVSClaw Teams，具備強大的雲原生安全能力，支援7x24 小時雲端運作、企業專屬Skills的集中分發，以及一體化安全管理；以及由Qwen模型驅動的移動智能自動化平台JVS Mobile，以處理不同程式之間的複雜任務。

另一方面，阿里雲宣布已成為專注推動開源AI發展的PyTorch基金會Platinum會員，藉此推動下一代AI基礎設施及支持更廣泛的開源AI生態系統。會上阿里雲亦宣布舉辦全球AI agent開發黑客松及短片創作比賽，鼓勵開發者利用其前沿影片生成模型HappyHorse創作原創AI生成短片。