受惠國產GPU產能提升 瑞銀料中國數據中心需求下半年加速增長

瑞銀大中華區通信及軟件行業分析師王心怡指，受惠於國產GPU產能提升及龍頭AI公司對AI資本支出維持高度承諾，料中國數據中心需求將自今年下半年起加速增長，2026年中國數據中心行業增速預計超25%，淨IT負載新增規模約達4GW。

營運商需更高融資能力

該行指出，在不包含IT設備的情況下，建設一座AI數據中心需要數十億元人民幣，因此其中主要挑戰便是營運商需要更高的融資能力，預期擁有優質資產的龍頭業者將能加速資金循環，並進一步提升資本開支以取得更多訂單。

AI從流量爭奪轉向價值創造

瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰則指出，AI從流量爭奪轉向價值創造，預計未來3至5年，內地雲服務商利潤率可回升至20%水平，受惠於AI雲利潤較高，Token（代幣）價格不透明從而令定價能力上升，以及市場惡性競爭將會減少。



他又指，Token消耗視乎未來AI發展 ，AI代理人發展會令Token使用量以幾何倍上升，而AI代理人之間的溝通，所消耗Token甚至將以千倍計算。

近期內地部分大模型推出付費版，方錦聰指出，中國各項大模型取代品較多，要求消費者付費較難，而且消費者及企業用戶用途日漸模糊，料將來消費類別大模型有可能按結果收費。

