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MoneyHero上市後季績首賺錢 香港收入增長27% 財富產品佔比增

商業創科
更新時間：15:30 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-26 HKT

李澤楷旗下MoneyHero（MNY）公佈香港市場於2025年第四季持續增長，當地收入按年增長27%至940萬美元。集團表示，此增長反映消費者對數碼平台的需求持續上升，有助消費者更便捷地獲取金融產品，並支援更明智的理財決策。同時，上述業績促成集團作為上市公司的首個盈利季度，季度淨利潤錄得50萬美元，並首次錄得正數經調整EBITDA 70萬美元。

用戶參與度持續強勁

集團表示，香港依然是其最重要的市場之一，財富、保險及信貸產品的用戶參與度持續強勁，消費者愈來愈重視靈活性、透明度及個人化理財建議。至於香港及新加坡合計，更佔集團第四季總收入86%。

集團亦公佈，保險及財富產品等利潤率較高的業務分部佔該季度總收入近30%，而財富收入則按年增長50%。集團補充，將繼續強化區內的人工智能能力。在香港，集團旗下的Credit Hero Club平台透過個人化信貸分析及監察功能，持續累積高意向的忠實用戶群。

此外，人工智能自動化目前支援集團高達70%的客戶服務查詢，有效提升營運效率，並實現可持續的規模化增長。截至去年12月31日，集團在區內各平台擁有逾300個商業合作夥伴關係及940萬名會員。

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