麥格理稱人民幣套息交易一旦平倉 兌每美元匯率或見「5算」

麥格理發報告估計，中國出口商及跨國企業自2022年以來，已累積約8,000億美元的人民幣套息交易倉位，一旦套息盤大規模平倉，將可能推發人民幣大幅升值，兌每美元匯率可能升至6算、甚至5算，屆時MSCI中國指數亦將受惠。美元兌離岸人民幣最新則報6.786算，亦即人民幣今年以來累升約2.7%。

套息延續仍可能「被動升值」

報告指出，如果中國內需仍然疲弱、出口維持韌性，中美利差維持在高位，人民幣套息交易很可能延續，屆時人民幣走勢將主要跟隨美元整體方向，更多由全球美元周期而非國內基本面驅動，因而可能出現「被動升值」。

不過，如果內地出口下滑及官方加大力度刺激經濟，當企業信心回升、中美利差收窄，將可能觸發人民幣套息交易平倉，並帶來人民幣「主動升值」。