滙豐兩年吸180萬非本地客 引入AI依託數碼化推動增長 CEO稱無裁員計劃

滙控（005）近年積極拓展財富管理業務，滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，該行數年前已開始布局國際客戶服務，她引述調查數據指，中國有1,500萬名富裕人士具備境外財富投資需求，國際客戶的增長空間廣闊。她強調，香港能夠滿足全球客戶對「穩健」的追求，而滙控的國際化網絡正是關鍵優勢，過去兩年非香港個人客戶累計新增約180萬名，未來將依託數碼化持續推動增長。

五成存款增量來自新增客戶

伍楊玉如透露，滙豐香港目前擁有700萬零售客戶，近兩年累計新增的非香港個人客戶約180萬，其中去年新增100萬，內地關聯機構的新客戶數亦按年新增約兩萬個。她進一步指出，新增客戶有效帶動存款、保險等業務增長，去年該行存款規模按年上升9%，其中五成的存款增量均來自新增客戶。伍楊玉如表示，2024至2025年間，新增客戶的人均管理資產（AUM）增長接近30%。

滙控早前宣布全面推進人工智能（AI）戰略，以精簡營運、提升效率。伍楊玉如明言，並無裁員或削減成本的目標，目前客戶經理已全面配備AI助手以配合增長速度。她透露，目前63%的零售業務，以及86%的財富管理業務已通過線上完成，財富管理客戶經理處理文書等非銷售工作大幅減少，將超過八成的時間專注於銷售及客戶服務，相較於2023年，在2025年的人均收入增長了70%。零售銀行方面，伍楊玉如指，近100萬名新增客戶均是通過線上渠道開戶。

財富管理業務層面，伍楊玉如指出，截至2025年底，該行五成卓越客戶尚未配置財富管理產品，存在滲透空間，惟強調不會硬性設定指標或強制推銷產品，而是依托數碼化、AI工具優化線上投資流程，主動挖掘客戶潛在投資需求。

料今年本港樓價升7%

雖然整體業務表現強勁，伍楊玉如坦言，按揭業務曾因利率浮動面臨成本挑戰，該行率先推出三年期固定利率按揭以持續參與及支持樓市，且市場反應理想。她表示，該行風控嚴謹，隨着香港樓市與股市持續回暖，預計今年樓價漲幅可達7%，疊加該行嚴格的風控體系，目前無壞帳風險擔憂。