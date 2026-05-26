AI成企業品牌營銷新戰場 可信及權威內容搶佔置頂「摘要」 GEO方案諮詢量急增

隨AI工具越加普及，越來越多人將其視為搜尋引擎首選。AI直接在頁面頂端生成的「唯一摘要」，已成為各大企業與品牌不可忽視的營銷新戰場。本港營銷顧問公司Owlish Online創辦人李均樂接受訪時指出，不同AI工具雖有細節差異，但底層邏輯相似，其中可信度高、權威性強的內容，最容易被AI信任並引用為答案。換言之，在AI時代，權威與可信內容越來越重要。

AI主要尋最穩陣答案

李均樂表示，據了解，目前市場上的ChatGPT、Gemini等AI工具，訓練過程大致分為三個階段：首先，模型在推出前會攝取權威公開內容，例如付費購買主流雜誌、報紙等媒體資料；其次引入政府官網、醫療健康平台、財經網站等高可信度信源進行強化；最後上線後持續透過使用者互動回饋改進學習。他補充，當用戶開始使用AI工具後，系統會根據內容的「可信度」與「權威性」兩個核心維度進行排序和抓取，最終將答案引用給用戶。簡言之，AI就是在尋找「最穩最正確的答案」，以避免出錯。

營銷顧問公司Owlish Online創辦人李均樂建議，在GEO營銷策略下，內容應放棄千字長文，改用問答式短內容直接突出關鍵訊息。

倡放棄長文改用問答短內容

被問及企業與品牌該如何構建可信而且權威的內容，李均樂提出多項建議，包括將公關工作重心從單純傳播轉向網絡信任構建，例如將新聞稿發布於權威平台，讓AI模型穩定抓取；基於自有客戶或行業數據生成行業報告，用真實數據建立專業和有深度的形象；針對AI閱讀習慣調整表達方式，放棄千字長文，改用問答式短內容直接突出關鍵訊息。技術層面，可改進網站加載效率、減少冗餘腳本，方便AI抓取內容。

他進一步透露，目前公司約90%的業務與搜尋引擎最佳化（SEO）相關，本地客戶佔8至9成，國際客戶約1成，以中小企業為主。但隨生成式引擎最佳化（GEO）需求增加，近年大型企業客戶亦見增多，而且過去3個月客戶對GEO營銷內容的諮詢量也大幅增長。

AI摘要致部分網站零點擊

隨Google AI Overviews（AIO）即AI摘要的全面普及，部分網站出現「零點擊搜尋」現象，流量大幅減少。李均樂引述行業報告指出，電訊、醫療、金融、IT四大行業受AIO影響最深，因AI直接輸出答案，這些行業的網絡流量減少約4成；其次是零售業，尤其是決策流程簡單的商品類（如電器），網站流量減少約3成。不過，對大型企業而言，AIO普及也可能是放大流量機會。例如有本地大型保險公司因長期深耕醫療健康類內容，被AI引用頻率極高，反而獲得更大流量；而缺乏內容營銷的同業則面臨「沒曝光越難被引用」的困境，可謂「富者越富，貧者越貧」。

李均樂指，被AI引用頻率高的網頁可獲更大流量，而缺乏內容營銷的企業則難被引用，屬「富者越富，貧者越貧」。

流量轉化生意比率提高

李均樂補充，隨用戶對AI信任度提升，不少被AI直接引用的網站，流量轉化為生意比率明顯提高。企業對消費者（B2C）行業，如零售業相對更需要進行GEO，但零售業市場競爭激烈、毛利率低，中小零售商難以承擔AI方面的額外投入。

針對中小企業的GEO建議，李均樂表示，現時流量碎片化趨勢嚴重，中小企必須緊扣客群行為來調整營銷方式。若主要客群為中老年人，他們未必使用AI工具，堅守傳統渠道如電視、報紙可能回報更高；若客群為年輕一代，已習慣使用AI工具，則需快速響應進行GEO，執行上建議採「多頻道」策略，將有限預算投放於適合主要客群的渠道。他也坦言，進行這類最佳化的中小企需做好心理準備：短期內未必能回本或見效，應先求生存、再求持續發展，切勿只因某個新工具出現就徹底改變生意方向，「你本來就有自己的客戶，沒理由不顧他們」。