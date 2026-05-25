積金易揭假醫生紙提早取強積金 促完善醫療證明書核實流程

積金局主席劉麥嘉軒今日（25日）發表網誌，指出「積金易」平台全面運作後，透過統一集中處理強積金行政工作，已成功發揮監察作用，令企圖欺詐強積金的個案「無所遁形」。積金局近日揭發有不法分子企圖以偽造醫生證明書，藉詞提早提取強積金，相關案件已轉交執法機關跟進。

已即時拒絕有關申索

劉麥嘉軒在網誌中透露，「積金易」團隊在處理提早提取強積金申索的審批過程中，發現有部分申請人以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由，提交了具可疑的醫生證明書。團隊隨即主動聯絡相關註冊醫生進行核實，最終揭發該批證明書懷疑屬偽造。積金局已即時拒絕有關申索，並將案件交由執法機關處理。

加強公私營醫療團體合作

她強調，隨著「積金易」平台投入運作，其集中處理機制發揮了顯著效用，令涉及跨強積金計劃的關聯詐騙行為更容易被識破。為進一步堵截欺詐行為，積金局目前已聯同「積金易」團隊成立專責小組，同時亦會加強與公私營醫療團體的合作，以完善醫療證明書的核實流程。

劉麥嘉軒最後嚴正警告，偽造或使用虛假文書乃嚴重的刑事罪行，一經法庭定罪，最高可被判處監禁14年。她呼籲廣大打工仔切勿以身試法，亦不要輕信及受不法之徒唆擺，以免因小失大誤墮法網。

