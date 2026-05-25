聯想重新發力｜曾淵滄

智譜（2513）與MINIMAX（100）上周五股價突然炒起。智譜與MINIMAX皆是半新股，股價從上市至今升了許多倍，不過智譜升勢似乎比較強，至今仍在不斷創新高，但是MINIMAX的股價炒至1330元之後就開始下跌，跌勢也很驚人，上周五炒起之前股價與高位比較已經是腰斬了。

這兩間企業都是搞Al大模型，也都是仍在虧損中，沒有P/E值可以參考，但是智譜市值已經高達5700多億元，而MINIMAX的市值也一度超過5000億元，目前股價腰斬後仍然有2400多億元，賭博的味道太強。如何選擇則在乎自己的賭性強與弱。

此外，聯想在上周五也成了藍籌升幅冠軍。聯想的股價是近兩個月才見底回升，兩個月前，聯想股價不足9元，上周五則是在公布業績後一天內炒高近20%，升至15.75元，創出新高，炒作理由也是AI概念。多了人玩Al，也就多了人買個人電腦（PC），當年IBM之所以賣掉PC業務給聯想，並允許聯想繼續用IBM的品牌出售PC，就是因為IBM認為PC已經是黃昏業務，沒有前途。

不過，聯想董事長兼行政總裁楊元慶在業績發表會上提到，目前全球Al基礎設施主要用於訓練，但是正走向應用與推理，大模型訓練需要大型電腦大規模GPU集群，但是落地的應用則只需要一部Al PC。簡單的說，Al盛行之後，PC的需求也復興了，AI PC成了聯想重新發力的動力。由於Al要用到大的存儲空間，大的運算能力，暫時而言，手機還是比不上PC，這使得PC從黃昏的夕陽轉為初升耀眼的太陽。當然，假以時日，手機應該也能很好的發揮Al的功能。

市場近期流行炒Al概念

每一個時段都有某些概念可炒，近期市場流行炒Al概念，去年則流行炒情緒經濟，因此泡泡瑪特（9992）炒上天，股價在短短的一年多升了十多倍，騰訊音樂（1698）也在同一段時間內炒起來，升了兩倍。但是，當泡泡瑪特股價升至337元之後，就無以為繼，一路下跌至目前的150.5元，慘過腰斬，騰訊音樂也從103元跌到35.84元，跌幅更可怕。這個所謂的情緒消費是否玩完了？或者只是市場尋找了另一個新的炒作慨念而拋棄舊概念？如論如何，這兩隻股的股價經過這一輪的急跌之後，P/E值都變得相當低，騰訊音樂只有9倍而泡泡瑪特則是14倍。

曾淵滄

資深金融評論員