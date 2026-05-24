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世界盃單曲〈GOALS〉已上線 Lisa夥Labubu驚喜現身

商業創科
更新時間：16:41 2026-05-24 HKT
發佈時間：16:41 2026-05-24 HKT

隨着2026年世界盃（FIFA World Cup）臨近，由南韓女團BLACKPINK中的Lisa、巴西天后Anitta及尼日尼亞巨星Rema合作演唱的世界盃單曲〈GOALS〉已於上周四（21日）在各大平台公開上線，當中Lisa最愛的泡泡瑪特（9992）旗下大熱IP「Labubu」也驚喜現身。

料有助吸引非球迷群體

對於Labubu的出現，有內媒報道形容為一場打破次元壁的聯動，不僅是FIFA史上首個官方授權潮玩IP的里程碑，更是體育行銷年輕化轉型的一次精準實驗。報道指出，傳統世界盃觀眾以男性居多，相反Labubu的核心用戶逾60%均為15至25歲女性，因此FIFA透過引入Labubu有望將賽事輻射範圍擴展至非球迷群體。

南韓女團BLACKPINK中的Lisa有份演唱世界盃單曲〈GOALS〉。
南韓女團BLACKPINK中的Lisa有份演唱世界盃單曲〈GOALS〉。

另一方面，Labubu作為中國原創設計IP，此次亮相將標誌其從「小眾收藏品」向「全球文化符號」的質變。事實上，泡泡瑪特今年4月已正式發售THE MONSTERS×FIFA 2026美加墨世界盃聯名系列，其中售價599元的Labubu「Catch the Win」典藏款搪膠毛絨公仔也迅速售罄。不過，有中國網民感慨「國產潮玩站上世界舞台」之際，也有網民調侃「Labubu都捧大力神杯了，男足啥時候捧一個」。

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