確立「星島環球」全新定位  打造連繫世界超級引擎

隨着媒體生態不斷演變，星島正式將全新戰略定位確立為「星島環球」（Sing Tao Global），標誌著集團邁向放眼國際的宏大發展願景。星島昨日在中環 HKGTA Town Club 隆重舉行「Sing Tao Connect | Stay Connected to the Pulse of 2026」午宴，匯聚各界商業領袖。大會以「超越——突破極限，跨越平凡」的精神，展示了集團以新媒體轉型為核心驅動引擎、引領業務邁向高質量發展的全新布局。

從「聯繫人」躍升「超級增值人」

活動由星島環球副行政總裁林善喬女士揭開序幕，她帶領嘉賓一同回顧星島的起點與全球版圖，並正式宣布啟動全面品牌戰略升級，確立以「星島環球」（Sing Tao Global）為全新戰略定位，矢志在瞬息萬變的全球化時代中，成為連繫世界的超級引擎。她表示，星島將緊抓香港從「聯繫人」升級為「超級增值人」的時代契機，以 2026 年為戰略發展新起點，期望與合作夥伴共同見證「星島環球」開啟全新篇章。

三語對話展現星島多維內容布局

午宴現場透過廣東話、英語及普通話三語進行的主編對談，向在場嘉賓展現星島環球多維度的內容布局與創新活力。第一部分由星島環球網大灣區總編輯卜堅先生進行深度分享了星島率先在內地四大核心城市布局，並因應內地傳播生態而實行「移動優先」策略，開設「星島財經」、「星島產研」等公眾號，並進駐小紅書等多個社交平台等，精準服務高達 60% 的跨境精英與「港漂」讀者。

第二部分由《星島日報》總編輯湯錦標先生及星島環球新媒體副總編輯鍾耀恆先生剖析全球金融變局。深入拆解香港在「十五五」規劃中吸引全球資金的未來財富格局，並分享引發熱烈迴響的全新財經 IP 欄目《百萬倉》，展現如何以實戰內容圈住高淨值讀者群。

最後一部分，由《The Standard》總編輯陳可兒女士介紹策略性升級後的人性化國際敘事。陳可兒強調《The Standard》核心在於「以生活說香港，以真實寫故事」，同步推出「Urban Fabrics」與「City Voices」板塊 。同時，團隊深度構建與各國駐港總領事館的緊密合作，借「國際之聲」解讀香港，力證國際都市活力的同時，為合作夥伴注入全球影響力（Global Authority）與觸達率。

社群與 IP 創新引領跨世代品牌轉化

其後星島環球廣告及業務發展部代表，探討了社群與 IP 創新。大會聚焦《The Standard》網羅 Gen Z 的全新社群「Tiger Circle」，以及隆重登場的《未來領袖系列》（Future Leaders Series）專屬 IP平台與活動 ，助力品牌觸達新世代菁英。

展望未來，星島環球將繼續立足香港，發揮在中國內地、北美及歐洲等地的在地布局與國際網絡優勢，向全球說出國家與香港的故事，並與社會各界攜手共創未來！