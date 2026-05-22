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和電香港推三款家庭5G計劃 服務寵物及銀髮族 結合網絡保安與生活保障

商業創科
更新時間：16:39 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:39 2026-05-22 HKT

和記電訊香港（215）旗下流動通訊品牌3香港及3SUPREME推出三款以家庭為核心的全新5G月費計劃，分別為「至得寵」「健悠三地」與「5G寬頻PRO」，嘗試打破傳統通訊服務邊界，打造一站式全屋數碼生活服務體系。

「至得寵」月費238元起

針對本港盛行的養寵風氣，「至得寵」5G計劃主打人寵共用服務，月費238元起。套餐配備100GB本地數據，附送寵物定位頸圈，可實時監測寵物位置與體温，防範走失風險。套餐聯同本地獸醫機構Pet Space合作，提供體檢、疫苗接種、美容護理等全套服務，並設24小時醫療諮詢WhatsApp熱線，同時享有寵物專車接送診所服務。高階398元套餐額外囊括洗牙折扣、診所消費優惠，附贈服務與用品總價值可達11,900元。

3香港及3SUPREME推出三款以家庭為核心的全新5G月費計劃。
3香港及3SUPREME推出三款以家庭為核心的全新5G月費計劃。

「健悠三地」專為60歲及以上長者定製

因應本港人口老化及港人北上生活趨勢，專為60歲及以上長者定製「健悠三地」計劃，入場月費128元。套餐支持港澳內地三地數據共用，附設內地副號，搭配大灣區跨境免費巴士票、內地洗牙優惠，還贈送智能穿戴設備，方便長者監測身體狀況。升級套餐可享有免費全面體檢，頂級528元版本支持雙卡共用權益，各項福利加倍。

「5G寬頻PRO」則為全港首個結合5G、網絡保安及免費家居保險的一站式方案，回贈後月費由208元起。服務無需拉線，插電即用，豁免路由器租用費，特別適合村屋、唐樓或租住户。客户上台可享總值高達8,804元禮遇，包括2,500元旅遊現金券、四年價值4,000元的免費家居保險，以及國際網絡安全公司提供的「AI智網管家」與「內容管理通行證」（價值2,304元），能即時警示可疑網址、封鎖不良網站，守護子女上網安全。

集團執行董事兼行政總裁何偉榮表示，品牌延續數碼生活發展戰略。
集團執行董事兼行政總裁何偉榮表示，品牌延續數碼生活發展戰略。

集團執行董事兼行政總裁何偉榮表示，品牌延續數碼生活發展戰略，繼早前跨境服務佈局後，深耕本港居家場景，將電信服務與日常起居、健康護理、生活保障融為一體，全面照顧家庭不同成員生活所需。

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