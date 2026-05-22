SpaceX上市帶挈早期投資者暴富 Alphabet獲利百倍成大贏家 有大學10年間4億變33億

全球首富馬斯克旗下的美國太空探索技術公司SpaceX，預計6月12日左右在納斯達克上市，估值1.75萬億美元，預計會成為全球史上最大規模的首次公開招股（IPO），不少早年已投資SpaceX的機構，包括大學及科技企業可望「一夜暴富」。當中，今次最大贏家估計是Google母公司Alphabet，2015年已投資SpaceX，如今可望獲利1000億美元以上。

Alphabet投資現值千億

Google母公司Alphabet早於2015年向SpaceX投資約9億美元，以推進星鏈（Starlink）計劃，藉此為偏遠地區提供網絡及提升其數據業務。有報道指，該筆投資目前價值可能高達1,000億美元，淨利潤達991億美元，回報超過100倍，料成今次SpaceX上市的最大贏家。除了SpaceX，Google在2023年起開始投資到Anthropic，Google行政總裁皮查伊上月表示，「從SpaceX到Anthropic等案例，隨著 AI 浪潮轉型，我們有更多機會能以良好的方式運用資金，而且正在付諸行動。」

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早期股東普遍賺10倍以上

至於SpaceX其他主要股東，Peter Thiel旗下的Founders Fund目前佔股約10.4%，而當年與Google同期入局的富達（Fidelity）則佔約10.2%。其他長期重倉投資機構如Baron Capital及D1 Capital Partners，據報亦分別錄得約10.4倍及37.2倍的回報。

有大學早年藉創投參與融資

據彭博報道指，美國聖路易斯華盛頓大學近10年前向SpaceX投入約5,000萬美元（折合約3.9億港元），如今該筆持倉已激增約17億美元（折合約133億港元），累計升幅達33倍，佔該校170億美元總資產逾10%。

聖路易斯華盛頓大學首席投資總監Scott Wilson表示，當年該基金主要透過外部私募股權、創投基金經理以及共同投資（Co-investments）方式參與SpaceX融資。相比起其他富裕的美國院校廣泛投資於對沖基金及創投，曾任職巴克萊及美銀的Wilson採取截然不同的策略，將投資組合集中於少數基金經理手中。他直言，基金大約有30個核心合作夥伴，絕大部份資金均透過這批關係密切的合作夥伴進行部署，目前約有40%資金屬共同投資項目。他強調，當合作夥伴發掘到極具吸引力的項目時，基金便會追加資金。

另外，成功捕捉SpaceX升值潛力的還有范德堡大學（Vanderbilt University），截至2025年6月，該校總資產達109億美元的，其捐贈基金亦持有大量SpaceX股份。該校首席投資總監Anders Hall估計，相關持倉價值約1.71億美元。他指出，部分投資是10多年前透過與普通合夥人（general partners）的關係而建立。

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