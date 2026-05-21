傳Manus創辦人融資10億美元向Meta回購公司 冀日後在港IPO

據彭博引述消息報道，AI初創企業Manus的3名共同創辦人正探討不同方案，包括尋求外部投資者融資約10億美元，以向Meta回購公司。報道提到，雖然Meta於數月前宣布收購Manus，惟至今年4月、即交易大部分程序經已落實之際，中國當局介入並要求取消有關收購。

估值至少與當初收購看齊

消息指出，Manus創辦人團隊目前正就新一輪融資進行商討，目標估值至少與Meta當初收購時的20億美元作價看齊。據悉，創辦人或會以私人資金填補餘下差額以完成回購。若融資順利推進，下一步計劃是與該批投資者組建中國合資企業，其後再尋求在香港作首次公開招股。

料本年度收入達10億美元

報道又指，由於Manus預期本年度收入可達約10億美元，龐大的收益潛力令部分投資者對參與是次回購表達興趣。然而，消息人士強調，上述計劃仍處於初步階段，實際估值尚未敲定，3名創辦人最終亦有可能決定放棄回購，而且是次交易仍有不少難關需要克服。

目前Manus的大部分核心AI技術已整合至Meta的系統之中，其資金已完成轉移，而原有員工及管理層亦已過渡至Meta旗下快速擴張的AI團隊。一旦回購落實，日後將如何處理相關技術及人事剝離的問題，仍屬未知之數。