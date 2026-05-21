美團無人機低空航網投入營運 開啟授權服務商招募

美團（3690）無人機今日（21日）宣布，其打造的「城市低空物流航網」正式投入常態化營運。同時，集團面向全國低空物流營運商啟動授權服務商招募計劃，並發布全新自研的軟硬件產品，全面開放低空配送技術。

隨着航網進入常態化營運，美團無人機的商業化合作亦迎來突破。今年初試行的全國招募計劃，目前已順利簽約首批10家授權服務商。藉助合作方的本地資源，無人機配送場景正由餐飲外賣快速延伸至其他多元化高價值領域，服務網絡將覆蓋浙江、湖南及廣西等多個省份。無論是商戶、商業地產抑或低空配送營運商，美團均會提供涵蓋軟硬件至營運標準的一站式支援。

新機型極端天氣下可穩定飛行

為支撐高密度的低空物流網絡，美團展示了最新解決方案，包括第四代長程索降版無人機（M-Drone 4L Winch）、智能接駁機場（M-Port 3）及無人機雲樞系統（M-DaaS 3）。在硬件配置上，新機型具備極強的環境適應力，能於攝氏零下20度至高溫50度的大雨、中雪及6級大風等極端天氣下穩定飛行，覆蓋內地逾97%的城市。

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年指，隨着人工智能（AI）應用迅速發展，美團發展無人機業務正是希望為AI裝上連接物理世界的「翅膀」。未來集團將繼續深耕真實世界需求，讓低空航網成為城市新基建。

