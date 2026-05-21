啟德的快樂經濟學｜林小珍

筆者在剛過去的星期天，有機會在啟德主場館，欣賞了林憶蓮的《迴響巡迴演唱會》。雖然林憶蓮最活躍的時期，筆者年紀尚小，談不上是她的忠實樂迷，但可能她的作品真是太過經典，加上Sandy特別調整了香港站的歌單，絕大部分都是廣東歌，全晚近乎所有作品都可以跟著唱，興奮指數爆燈。

入場之前，和外子把握時間於啟德零售館的一家日本料理餐廳共進晚餐﹐入座後獲店員告知，憑即日演唱會門票可以享有優惠，外子二話不說就加了一客小食，為晚餐錦上添花，滿足地入場欣賞Sandy技驚四座的演出。

借助參與活動愉悅促消費

憑演唱會門票可享優惠的，不只筆者光顧的日本料理餐廳，而是有啟德零售館的超過30家商戶參與，除了餐廳，亦包括多間零售商戶。其實這種「票尾經濟」談不上是甚麼新鮮事，不論是紐約的百老匯、倫敦的蘇豪區，甚至乎是紅館附近的餐廳，都已經沿用這種推廣手法數十年，但所謂「橋唔怕舊，最緊要受。」見到外子知悉優惠後果斷加單，就知道他完全受落，筆者坐享滋味當然亦絕無反對。

「票尾經濟」比起商戶平常提供的優惠，成效往往更加顯著，主要有兩個原因，第一是優惠只限持票參與活動人士，顧客會覺得有專屬的感覺，不好好利用是吃虧；另一個原因是外出參與活動、欣賞表演，本身已經是令人愉快的事，消費都會特別疏爽，就好像農曆新年前逛年宵，就算不是最便宜，都會忍不住買點紀念品或小食，都是現場快樂的氣氛驅使，而優惠更加增強了這種快樂的感覺。

啟德零售館生意跑贏大市

大家都說本港零售和餐飲市道差，其實根據政府統計處的數據，今年首季零售業銷貨額1063億元，按年增長12.1%，算是不錯，不過首季食肆收益284億元，按年升幅只有1.1%。而啟德體育園公布，零售館今年首季人流及零售表現按年增長四成。對比之下，啟德零售館確實在連番盛事之下，明顯跑贏大市。有商戶亦表示，在活動期間整體生意平均上升約兩至三成，相信羨煞不少同行。

延長「票尾經濟」效應

筆者很相信盛事經濟的效益，但覺得可以更進一步。演唱會的日子啟德人流暢旺，入場和離場需時，用膳都以簡單快捷為主，而且如果沒有預先訂座，往往一枱難求。其實啟德交通相當方便，如果憑門票可享的優惠，可以由活動當日擴展至活動後的三數天，說不定可以吸引向隅的朋友，在之後的日子再訪園區消費，特別是如果活動的應援可稍作保留，粉絲就更有誘因點來，能夠帶動更多平日的人流。

林小珍



