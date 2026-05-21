KGI凱基任命施慧君出任資產管理主管兼首席投資總監 推動多元資產業務增長

KGI凱基今日（21日）宣布委任施慧君出任資產管理主管兼首席投資總監。此項策略性任命進一步彰顯凱基致力建立更全面的業務版圖，結合其穩固的區域優勢與專業的投資解決方案，為客戶創造長遠價值。

該行表示，施慧君的加入是凱基推進「ONE KGI」策略的重要一步，體現集團致力發展成為一家全方位及提供整合服務的金融機構。透過深化投資管理實力，凱基將進一步完善其服務生態，涵蓋財富管理、環球市場及全球銷售與經紀服務，為區域客戶提供更多元及靈活的金融服務方案。

該行提及，施慧君常駐香港，向凱基亞洲區行政總裁黃浩泉匯報。她將領導資產管理業務的增長，專注於公開市場及私募市場，提供以表現導向及以客戶為中心的投資策略。她亦將負責推動業務發展，並向機構及私人財富客戶推廣凱基多元化的投資能力。同時，她將以靈活及夥伴策略的方式拓展平台，積極與外部管理人及具協同效應的投資機會建立合作，進一步延伸凱基的投資能力。

凱基亞洲區行政總裁黃浩泉表示，該行歡迎施慧君加入。她在另類投資領域擁有深厚經驗，將成為該行持續拓展業務版圖的重要力量。是次任命反映凱基致力為客戶提供更廣泛的投資及金融服務選擇，並透過結合該行穩固的區域網絡與強大的投資管理能力，進一步鞏固凱基作為客戶首選合作夥伴的定位。