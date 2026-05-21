銀行業掀AI改革潮 滙控籲員工擁抱轉型 艾橋智：雖毀部分職位但亦創造新職位

全球AI熱潮下，相關股份除可點石成金外，亦為企業帶來翻天覆地的變化，不少金融機構都加碼投資AI，以提升營運效率，滙豐控股（005）及渣打（2888）兩大銀行集團，先後兩日在港舉辦的投資者日上，都有正面提及人工智能（AI）對銀行業職位帶來的影響。而全球擁有約20萬名員工的滙控，其行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）坦言，雖然AI或摧毁銀行業某些職位，但同時亦創造其他新職位，呼籲員工擁抱AI帶來的轉變，與集團同行，不要抗拒。

將為員工提供培訓和工具

多間國際銀行紛紛透露因AI將大削數以千計的職位。面對AI洪流，作為滙控舵手的艾橋智表示，其首要任務是需要20萬名員工與滙控一起踏上旅程，至於最終有多少員工離隊，這並非問題所在，問題是在於集團如何確保所有員工都具備必要的能力、培訓和工具，好為未來做好準備。

他說：「重要的是如何讓員工與我們並肩前行，而不是與我們對抗，不是感到被剝奪權利、焦慮、不知所措及抗拒改變。」集團將為員工提供培訓和工具，幫助他們成為更佳、更具生產力、表現更優秀的員工。

AI簡化工作流程 加強犯罪監控

滙控也借助AI加速策略執行。艾橋智稱，內部正利用Gen AI（生成式人工智能）簡化逾50多個端對端的工作流程，涉及面包括開戶/認識你的客戶（KYC）、資料存取、信貸工作流程、詐欺偵測、客戶服務中心等，亦會利用AI加強金融犯罪監控。集團早前已任命首位首席人工智能官David Rice，負責業務和職能、技術和營運等監督工作，協助集團在AI及外部合作夥伴的幫助下，重新設計所有這些流程。

艾橋智於2024年9月上場後即大刀闊斧重組、精簡架構，因此滙控的員工本已承受可能被裁的壓力，現又要面臨AI搶飯碗。昨日他在投資者日上交代集團最新發展情況時指出，過去一年多集團約有300個董事總經理級別員工，因職能重疊而離任，執行委員會人數則由18個降至12個，惟日常營運未受影響之餘，匯報流程更顯直接，令效率提升。

去年科技人員增加1800名

此外，透過出售非核心業務等方式，去年全職員工總數減少4,400名（不計科技人員），涉及約6億美元開支，同年科技人員增加1,800名。他指集團將於中期業績公布削減員工數量，強調節省成本計劃不會影響收入。

滙控原定目標在2026年底前透過簡化架構節省15億美元，但早已透露力求提早半年達標。艾橋智稱，現已節省了14億美元，餘下1億美元料今季內完成，進度較預期快。他又說，去年集團在港新增個人客戶人數達120萬名，倘內地中產客戶持續尋求全球資產配置，相信未來20年每年均可吸納100萬個新客。

摩通計劃增加科技投資10%

全球金融機構近年紛紛大舉投資AI，以提升營運效率，如以代理式AI（Agentic AI）重整工作流程。美資大行摩通，便計劃今年增加科技投資10%，至198億美元。

渣打日前宣布新中期目標計劃，除預估將在2028年實現高於15%的有形股東權益回報（ROTE）外，並預期於2030年前，削減逾15%的企業後台職能崗位。削減職位消息甚受關注，渣打行政總裁溫拓思昨向內部發備忘錄降溫，指其於香港投資者活動，特別是關於自動化、AI及勞動力變動的報道，當相關內容被簡化為新聞標題或被斷章取義時，可能會令人感到不安，他在備忘錄重申「將繼續投資於科技、平台和自動化，以改善我們的營運方式、服務客戶，並為銀行的長期增長進行定位」，並指「渣打銀行的未來，取決於各同事的才華、判斷力、人際關係和投入」。