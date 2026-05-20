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馬時亨稱習特會如中美關係「十號風球除下」 香港未來10年地位只會更強

商業創科
更新時間：21:51 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:51 2026-05-20 HKT

貿發局主席馬時亨表示，早前中美關係氣氛緊張，形容環球經貿掛起「十號風球」，但隨著近日「習特會」順利舉行，搭建建設性戰略穩定的互動格局，局勢則突然轉晴，如同十號風球除下，似乎已恢復平穩。

料地緣紛擾不停 惟國際大局看好中國

馬時亨出席美國商會的午餐會時表示，美國對內地發展始終存有戒心，相信地緣紛擾仍會持續，但歐洲、東盟多國領袖相繼訪華，反映國際大局勢看好較為穩定的中國。他認為，在此大格局下應要繼續發掘新市場，如東盟、中東、中亞、南美等。

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香港優勢越來越突出

對於香港機遇，馬時亨稱，隨著中國市場向好，外資企業大多偏向選擇在香港設立區域總部，主要因為香港緊貼國際營商模式，信息自由，銀行、資本市場、會計法律等配套完善成熟，營商便利性優勢突出。他相信，香港在未來十年，其獨特的樞紐地位只會越來越鞏固，不斷強化，絕不會因地緣政治而走弱。

馬時亨又寄語，香港人向來韌力十足，有危就有機、每次都可迎難而上，憑藉獨特優勢與全方位市場布局，預期未來發展勢頭必定越來越強。

馬時亨下月隨代表團出訪中亞

貿發局正積極推行市場多元化，大力開拓如中亞等新興市場，包括行政長官李家超率團訪問中亞國家，馬時亨亦會以貿發局主席身份，隨團出發。這次代表團逾60人，將於六月初舉行，團員內地與香港各佔一半，到訪哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦探索商機。

馬時亨指，政府率團帶內地企業出海，對香港亦有好處，因為不論是內地企業出海布局，或是外資打算進駐大中華市場，香港都是雙向首選樞紐。他解釋，內地商戶認為將區域總部設於香港是一個理想安排，而外資企業亦鍾情香港熟悉的國際制度與開放資訊環境，雙向互通之下，香港必能持續發揮超級聯繫人作用。

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