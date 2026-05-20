香港據報7月推新黃金結算系統 或准以「不記名帳戶」交易

據彭博引述消息報道，香港計劃在7月推出新的黃金結算系統，以推動香港成為全球黃金交易中心。該系統由政府持有，將參考世界最大貴金屬市場倫敦的金融基礎設施，並允許參與者透過「不記名帳戶」進行交易結算。

對市場流動性至關重要

報道指出，「不記名帳戶」允許更快、更大規模的交易，對市場流動性至關重要，客戶毋須持有特定編號的金條，只需持有對結算商的黃金數量申索權。目前倫敦交易的大多數貴金屬，都是採用這種方式進行結算。

報道又指，香港已邀請多家與中國關係友好的中央銀行參與結算系統，以將自身打造成為貿易、融資和倉儲中心。此外，政府也與上海黃金交易所簽署了合作協議，並計劃在3年內將黃金倉儲能力擴大至2,000噸。

準備工作已進入最後階段

財經事務及庫務局則經電郵回覆指出，準備工作「已進入最後階段，結算系統的試運計畫於今年內開始」。

此外，據兩位知情人士指出，該結算系統引起了業界極大興趣，尤其是那些尋求在亞洲進行替代交易方式的貿易公司和金融機構。港府上月亦公佈，共有11家銀行（5家中資銀行和6家國際銀行）擔任香港結算公司的董事，當中包括中國工商銀行、中國銀行、滙豐控股、摩根大通和瑞銀等；而滙控、摩通、瑞銀及工銀標準銀行，本身亦是倫敦結算系統的共同擁有人及營運商。