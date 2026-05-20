貿易通推AI驅動電子貿易平台「T+」服務中小企 長遠冀助內企「出海」

貿易通（536）推出由人工智能驅動的新一代電子貿易服務平台「T+」，協助中小企應對複雜市場環境下的文件處理難題。集團執行董事及行政總裁袁民忠表示，該平台除服務香港中小企外，長遠希望幫助內地企業「出海」。營運總裁鄭俊聰透露，平台現有20多家合作夥伴，包括銀行及支付系統營運商等，下半年將赴上海路演。

主打低門檻營運

袁民忠指出，平台主打低門檻營運，企業註冊即可免費試用基礎功能，設3個月體驗期，後續根據所需服務靈活付費。若服務由貿易通與合作夥伴聯合提供，集團從中獲得分成；否則僅收轉介費。他強調，平台投入主要是開發時間及人力，日後用量大增才需增加數據處理投資。

AI可自動生成草稿報關

平台深度融入AI技術，以「人機協同」模式減輕從業人員負擔。以往中小企手填一份報關單需一至兩小時，現AI可自動生成草稿，僅數分鐘完成。智能推薦HS海關編碼功能經長期數據訓練，準確率達95%以上，有效避免編碼失誤導致的關稅差異或海關查驗。

以拓展越南市場為例，商家可透過平台將越文合同自動翻譯，同時梳理當地相關法律條文，點出交易潛在隱憂，節省專業服務成本。

首批企業版「智方便」供應商之一

平台突破傳統報關業務，延伸至商業配對、智能合同擬定、跨境爭議仲裁對接、貿易智能借貸等多元服務。企業貿易數據可對接銀行及金融機構，便利融資及手續辦理。平台亦涵蓋電子簽名、企業資質查詢等功能，並將成為首批企業版「智方便」服務供應商之一。

鄭俊聰表示，貿易通早已提供電子證書簽發服務，境外人士可憑護照獲身份認證，有助簡化內地企業家落戶香港流程。集團下半年將赴上海路演，向當地中小企介紹「T+」服務，期望吸引有意「出海」的內地企業使用。