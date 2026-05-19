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百度千帆推Token福利包 採固定預算訂閱降企業AI成本 較市價折讓最高5成

商業創科
更新時間：16:17 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:17 2026-05-19 HKT

針對企業應用AI時面臨的成本不確定性，百度（9888）旗下百度千帆於今日（19日）宣佈，正式推出「Token福利包」，新產品主打「固定預算訂閱+靈活賬號分發」的營運機制，讓企業客戶能以權益包形式，統一管理並靈活分發AI運算能力，其Token單價較現時市場定價最多可折讓高達5成。

月費800人幣可換13億Token 

據了解，是次推出的福利包不設平台及使用終端限制，收費模式方面，計劃提供按月計算的5萬、10萬、20萬、40萬及80萬等多種Credit額度規格。以每月800元人民幣的方案為例，企業可獲約13億Token的ERNIE 4.5 Turbo使用量，資源足以應付中等規模智能體（Agent）及複雜業務場景的密集推理需求。

支援DeepSeek等多款模型

在模型支持方面，福利包覆蓋DeepSeek V4、DeepSeek V3.2、Kimi K2.5、GLM-5、GLM-5.1、MiniMax M2.5及ERNIE 4.5 Turbo等多款高性能大模型，用戶可按需切換。在Skills方面，產品集成百度優質 Skills 能力，包括百度搜索、百度百科、百度熱搜、深度研究、百度網盤、百度貼吧、百度地圖、AI繪本、智能生成PPT等，覆蓋搜索、工具服務和辦公協作等類別。

面向三類企業應用場景

在實際應用層面，該產品面向三類企業應用場景：一是企業內部，將AI額度作為員工智能助手工具資源，用於提升辦公協作效率，亦可作為員工福利；二是運營層面，企業可將AI對話、AI繪畫等能力包裝為用戶福利，融入會員體系或營銷活動；三是產品增值，企業可將AI服務集成至自有產品體系，拓展功能模塊與商業化空間。

隨着內地日均Token使用量突破140萬億大關，傳統「按調用量計費」的模式令不少企業對AI落地產生成本預算上的隱憂。百度創辦人李彥宏早前曾公開表示，「Token消耗代表成本而非收益」，他認為AI時代的真正指標應為「日活躍智能體數量」（DAA），企業應聚焦於Agent能否實際交付結果，而非單純的成本消耗。

助力企業擺脫成本焦慮

百度千帆則表示，是次全面上線的Token福利包，旨在將底層AI技術由難以預測的變動費用，轉化為企業可規劃的固定預算。此舉有望令AI技術從單純的計費工具，演變成企業全員可用、可營運及可變現的固定資產，協助企業擺脫成本焦慮，將資源集中投放於打造智能體及創造實際業務價值。

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