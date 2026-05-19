貿發局稱中亞五國已成內企出海目的地 為港帶來商機

本港政府正加強與中亞國家聯繫，貿發局研究總監龐溟表示，中亞五國包括哈薩克、烏茲別克等，近年積極推動改革下，投資環境已出現轉捩點，成內地企業出海的合適目的地，同時為香港企業的金融、貿易、物流業等帶來很大商機，亦有助推動香港建設成為國際黃金交易中心。

中亞五國與中國多方面互補

中亞五國是指五個「斯坦」國家，包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦，以及塔吉克斯坦。龐溟指，中亞國家位於歐亞大陸的心臟地帶，扮演樞紐角色，具有戰略價值，能與中國多方面互補，並指近年中亞五國推動改革已有實質進展，「推動國際市場從觀望、更多研究，到而家投資開花結果，出現邊際拐點。」

助港提升黃金交易中心地位

他表示，中亞五國出現了長期增長的趨勢，持續吸引中國內地投資，不少內地企業亦研究在當地出海，香港在此能發揮橋樑角色，提供專業諮詢、金融、合規等服務。龐溟又指出，由於這些國家擁有龐大黃金儲藏量，在交易、結算、倉儲等生態與香港互補，有助提升香港國際黃金交易中心地位。

已有14家香港公司在AIFC註冊

對於港商的機遇，貿發局首席經濟師曾詩韻指出，哈薩克於2018年成立了阿斯塔納國際金融中心（AIFC），採用普通法管轄，提供良好營商條件，目前已有14家香港公司在AIFC註冊，相信繼續吸引港商到當地發展。她續稱，烏茲別克等國正推動輕工業發展，製造業亦蓬勃，廠商過去的行業轉型的經驗，能輸出至當地。

曾詩韻續指，中亞五國身為新興市場，為香港提供不少新機遇，舉例指去年哈薩克斯坦開發銀行及當地企業首度來港發行俗稱「點心債」的離岸人民幣債；當地公司佳鑫國際資源（3858）亦於哈薩克及香港雙重上市，目前見到來港發債及上市仍有需求。

哈薩克經濟強 烏茲別克人口多

龐溟指出，中亞五國雖然地理相近，經常視為同一市場，但各有特色，當中哈薩克是中亞經濟實力最強，去年GDP錄得3,027億美元，外資投資規模達1,513億美元；烏茲別克則是當中人口大國，其勞動及消費潛力不容忽視；而土庫曼、吉爾吉斯及塔吉克亦在資源、工業、製造業等相繼發展。

貿發局引述歐亞開發銀行報告顯示，截至2025年中，哈薩克已佔中國內地對中亞地區直接投資存量超過30%，涵蓋天然資源、基礎設施、製造業等多個重要領域；而烏茲別克亦吸引中國作為主要投資地，涉及新能源、化工、紡織、礦產、農業、製造業及工業園區等多元化行業。