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全球繁榮峰會在港舉行 葉劉淑儀稱國際環境不明朗 無損香港「綠洲」角色

商業創科
更新時間：13:45 2026-05-19 HKT
發佈時間：13:45 2026-05-19 HKT

2026全球繁榮峰會一連兩日在本港舉行，匯賢智庫政策研究中心理事會主席葉劉淑儀在開幕致辭時表示，近年國際環境明顯變得不明朗，為各地經濟、企業和民眾帶來深遠影響，但無損香港作為一個局勢穩定、與世界互聯互通，並且充滿機遇的綠洲獨特角色。

受惠內地經濟穩健和韌性

葉劉淑儀表示，在第二次世界大戰結束後的80年以來，世界大部分地區都受惠於相對和平及不斷深化的全球化進程，但近年來情勢有變，地緣政治局勢變得緊張、貿易衝突浮現，以及歐洲和中東的戰爭愈演愈烈。

不過，香港在中國支持下，既能維持與國際市場的密切聯繫，同時受惠於內地經濟體的穩健和韌性，以及其長期戰略規劃。她又指，內地剛公佈《十五五規劃綱要》，為邁向更先進、更智能和可持續發展的經濟體制訂了方向，而香港亦正就長遠發展和未來定位有更深層次的反思。

韓志強籲加強全球治理

另一方面，中國公共外交協會副會長韓志強亦在全球繁榮峰會上講話，提到全球治理倡議是中國作為負責任的大國，順應時代潮流，擔大義、
行正道，為世界貢獻的中國智慧和中國方案。

他續指，要落實全球治理倡議，有必要從5方面着手，當中包括共同維護聯合國的權威和地位、完善衝突防範和解決機制、協力推動共同發展進程、團結應對緊迫突出挑戰，以及充分發揮多元主體作用，彙聚全球治理合力。

AI不應成少數國家專利

談到人工智能時，他認為AI應該造福全人類，而不應成為少數國家的專利，更不應被惡意濫用，中方支持聯合國在AI全球治理中發揮主管道作用，
引領各國加強AI發展戰略、治理規則、技術標準對接，形成具
有廣泛共識的治理框架和標準規範。
 

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