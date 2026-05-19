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ShopBack拓線下回贈 搶攻食肆 盼造就「三贏」 目標年底用戶翻倍至200萬

商業創科
更新時間：09:29 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:29 2026-05-19 HKT

本港網購市場發展如日方中，政府統計處數據顯示，3月份零售業網上銷售價值達33億元，按年急升35.1%，反映數碼消費渠道持續蓬勃發展。在此背景下，各間信用卡及現金回贈平台紛紛出招，滙豐（005）旗下PayMe亦於今年3月推出「消費賺回贈」平台，反映單純的網購回贈已難突圍。而新加坡過江龍「購物與回贈平台」ShopBack於2022年進軍香港市場，正嘗試跳出傳統框架，拓展線下消費、運動等新場景，冀今年把本港用戶翻倍至200萬名。

冀線下合作商戶擴至5000間

ShopBack東亞地區總經理尹子良接受本報訪問時表示，該平台目前在港已累積逾100萬用戶及1,200間合作商戶，過去一年平台整體用戶量按年增長38%，主要增長動力來自旅遊、手機遊戲及線下消費，時尚與健康美容等品類亦帶來可觀增長空間。談及今年的增長目標，他形容為「非常aggressive（進取）」，指當前港人線上消費意願仍然旺盛，且平台現時已跳出單純網購回贈，目標在今年年底將用戶數翻倍至200萬，線下合作商戶由1200間大幅擴展至5000間，重點搶攻餐飲及零售等高頻消費領域。

尹子良介紹，平台在香港市場的玩法屬於聯盟行銷（affiliate marketing），用戶透過平台連結到商戶消費後，商戶向平台支付佣金，平台再將部分佣金以現金回贈形式返還用戶，以此達成「三贏」。

現時ShopBack正突破傳統框架，將回贈拓展至線下食肆。尹子良指，因餐飲消費頻率高，為用戶日常消費的主要場景，是一個很大的市場，且拓展線下回贈有助推動本地零售市場發展。他續指，線下零售市場增長潛力巨大，惟不少商户目前仍經營存在困難，他們亦願意透過此方式吸引客流，而平台為建立顧客忠誠度，線下回贈設有「二次消費到帳」機制，即用戶首次到店消費後，回贈金額會被鎖定，需於同一商戶再次消費時方可領取。

港人外遊需求強勁 帶動定單

另一邊廂，港人外遊需求強勁，人均每年外遊次數高於全球平均水平。尹子良透露，「靈活性」與「全場景」是契合港人旅遊消費覆甦趨勢的關鍵，繼早前與國泰（293）推出現金回贈轉換里數的功能後，旅遊板塊持續增長，平均定單量達每月每用戶3.5宗，客單價亦增長至約1,200元。目的地方面，尹子良指出，以香港及日本佔比最高，泰國則為過去一年增長最快的地區。

北上消費潮不影響業務反受惠

被問及港人北上消費會否影響業務，尹子良認為平台反而受惠，不少用戶透過平台預訂往大灣區的火車票及酒店，尤其是華南地區或大灣區的短途旅行者居多。不過他明確表示，暫無計劃開拓內地市場，將繼續聚焦包括香港在內的13個現有市場，專注優化商戶合作、優惠力度與用戶體驗。

擬在港推AI購物助手

ShopBack現時在亞太和歐洲的13個市場開展業務，未來將重點優化現有市場的運營、商戶合作優惠和AI發展。尹子良指，AI技術的應用成為平台優化體驗的重要抓手，目前已在其他市場推出AI購物助手，為客戶推薦能獲得最大現金回饋的商戶以及額外加碼的返現活動，未來亦計劃將此應用在港推出。

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