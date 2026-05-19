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新世界據報洽支付「退出費」 終止11 Skies租金義務 股價低開1%

商業創科
更新時間：09:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:10 2026-05-19 HKT

據彭博引述消息報道，新世界（017）正洽談支付款項以終止其對11 Skies商場項目的義務，為該公司與政府進行談判的最新選擇。消息傳出後，新世界股價開市低開1%，報8.31元

報道指出，有關款項實際上是一筆退出費，將用於支付新世界對香港機場管理局的部分長期租賃義務；同時，這筆款項不太可能以現金支付，而可能以土地或其他資產的形式支付。

目前租金承諾金額龐大

報道又指，雙方尚未就潛在付款金額達成協議，但新世界目前的租金承諾金額龐大。根據瑞銀預測，該公司預計從2028年至2066年，每年至少支付18億港元的租金，而且最終總額將達到720億港元。

另外，報道指雙方也討論過幾種付款方案，包括機管局接收新世界擁有的土地或入股開發商，以及新世界為機管局提供免費服務或以現金支付。機管局目前亦正試圖在香港主要開發商和全球休閒娛樂營運商中尋找新的合作夥伴，以便在新世界退出後繼續營運該商場。

新世界發言人未回應彭博置評請求。機管局代表則表示，一直與新世界就11 Skies項目保持密切溝通，並計劃在項目中更加側重娛樂和餐飲服務。

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