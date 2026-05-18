蘋果iOS 27據報首推獨立Siri應用 類似ChatGPT 引入「自動刪除」功能 

蘋果公司預計在6月9日即將舉行的全球開發者大會（WWDC）發布iOS 27，其中最受矚目的變動莫過於Siri的重大升級。據彭博報道，蘋果計劃推出首個獨立的Siri應用程式，並效法iMessage引入「自動刪除對話」功能以加強隱私度。

在iOS 27中，Siri將變成一個類似ChatGPT的獨立聊天機器人，用戶可透過傳統Siri喚醒對話，或從屏幕頂部向下劃動進入全新的「搜尋或詢問」（Search or Ask）模式進行對話。

一直將客戶私隱視為核心賣點

為維持「隱私領先者」的形象，蘋果將在Siri設定中加入類似iMessages的功能，容許用戶選擇將對話記錄保存30天、1年或永久保留。相較於其他競爭對手需要手動開啟「無痕模式」，蘋果強調隱私保護是系統內建預設行為，而非可選設定。

蘋果多年來一直將客戶私隱視為核心賣點，甚至有專屬隱私團隊擁有「一票否決權」，以否決新功能上線的決策。然而，這種限制數據收集的策略卻成為AI發展絆腳石。由於缺乏真實用戶數據，蘋果的AI產品在應用範圍及功能性上，仍落後於Google、OpenAI及Anthropic等對手。

庫克「被逼」與Google合作

報道指，iOS 27的新版Siri雖仍標示為「蘋果基礎模型」（Apple Foundation Models），但底層技術已大部分被Google Gemini取代。消息指，蘋果在初版Apple Intelligence推出後深感壓力，庫克不希望其任內最後一場重大發布會出現失誤，因此在被「逼入絕境」的情況下，選擇與Google合作。