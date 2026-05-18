京東「618」5.30啟動 直減優惠低至5折 全場景融入AI

京東（9618）宣布，今年「618」購物節5月30日晚上8時啟動，屆時百億補貼及大額券同步釋放，活動持續至6月21日。是次618主打「官方直降、低至5折」，透過簡單直接的方式，為消費者帶來官方直減的優惠福利，並將首次全場景、全產業融入AI。京東表示，將以「AI首次全場景、全產業融入」為核心計劃，覆蓋零售、物流、健康、外賣等超過3000個生活與產業場景，並首次將線下定位為「主戰場」，聯動上萬家實體業態推出優惠。

全渠道線下聯動 海外Joybuy首參戰

京東零售平台營銷中心平台運營部負責人Eric Qi表示，今年618線下成為「主戰場」，上萬家線下業態參與，包括京東Mall、七鮮超市及京東奧萊，實現「線下體驗、線上下單」融合。本地生活方面，京東外賣每日可搶20元（人民幣，下同）外賣金券，並推出「外賣+即時送+家政」三合一超級月卡；京東旅行推出988元旅行券包；團購設「百億補貼專區」。

海外方面，京東旗下歐洲零售品牌Joybuy首次參與618活動，覆蓋英國、德國、荷蘭、法國等國，依託自建物流實現「211時效」（即早上11時前下單即日送達，晚上11時前下單次日達），服務逾4000萬海外消費者。京東全球購已覆蓋36個國家，設99元包郵，新增本地退貨服務。

京東表示，已將AI能力融入到健康、外賣、家政、家裝、金融、養車等各領域，覆蓋3000多個場景，是全球AI應用場景最多、產業厚度最強的企業之一 。京東續指，618也將為消費者帶來更加豐富的前沿科技產品，植入其JoyInside的京東AI家場景產品群，將首度亮相，目前JoyInside已與近200個家電家居、機械人、健康、玩具等品牌深度合作，為智能硬件植入AI大腦，今年JoyInside將植入超過千萬部智能硬件設備。

AI全場景滲透 智能體首季用戶增2倍

京東集團技術委員會主席兼京東雲總裁曹鵬表示，AI智能體「京言」用戶規模已超8000萬，首季按年增長200%；「京東AI家」場景產品群將首次亮相，涵蓋智能床墊、輪椅等。健康領域，AI醫生、營養師、藥師將提供24小時一站式服務。

數字人直播首季用量飆升10倍

B端（企業客戶）方面，京東指，數字人直播第一季使用量增長10倍，可7天24小時不間斷開播；AI地圖補貨助手助商家庫存周轉效率提升30%至40%。產業發展方面，京東指，計劃5年內採購300萬部機械人、100萬輛無人車、10萬架無人機，並指目前機械臂已成為行業內唯一在商業化場景驗證的具身智能產品。

京東健康設AI藥師審核藥方

另外，京東健康（6618）互聯網醫療產品負責人袁曉春表示，今年618將以AI重構健康服務。基於「金醫千尋」大模型打造的AI京醫智能體，已服務上億家庭，AI醫生滿意度逾98%；AI藥師日均審核藥方逾百萬張，風險攔截率達99.6%。優惠上，「健康免單」活動覆蓋9大場景，用戶必獲一次免單機會，另跨界贈送1萬份動態血糖儀。

京東物流全鏈路降本 618應用數千無人車

至於京東物流（2618）具身智能算法負責人王昊天則表示，今年618以「AI全鏈路降本增效」為核心，目前AI已深度應用於物流超過1000個核心場景，是全球首個將具身智能落地全鏈路的企業。他稱，京東物流依託自研超腦大模型，自營訂單90%實現當日達或次日達，幹線運輸成本下降幅度達雙位數。他指，今年618數千台無人車全國運行，倉儲坪效提升4倍，揀貨效率提升3倍。王昊天又指出，2026年第一季度研發投入增長27.8%。