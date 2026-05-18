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友邦調查指本港近8成打工仔曾感焦慮及過度疲勞 主因工作量大 難以平衡生活

商業創科
更新時間：14:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:39 2026-05-18 HKT

友邦香港今日（18日）公布首份「AIA港人職場健康調查」，結果顯示本港打工一族正面對顯著的身心健康壓力，受訪者整體在職快樂指數平均僅約65分（滿分為100分），當中職位較低受訪者的快樂指數相對較低。

調查顯示，近八成受訪者於過去一個月曾感到焦慮、過度疲勞或工作動力顯著下降，當中逾一成表示，每月有超過10個工作日出現相關情況。受訪者普遍指出，「工作量大及工時過長」及「難以平衡工作與生活」是導致疲倦或抑鬱的主因。

憂被標籤 不尋求協助

調查又發現，約五分之一受訪者，於過去一年曾因心理或精神健康問題而請病假；當中約七成人表示，即使曾因精神健康請病假，亦擔心被標籤，因而不會向身邊人尋求協助。近半受訪者亦表示，當出現心理或精神健康問題時，不清楚可如何尋求專業支援。

逾三成受訪者曾於網上搜尋精神健康相關支援或資訊；另有約三成半因認為心理輔導或諮詢費用高昂，而曾延遲或避免接受相關服務。近七成受訪者認同，應將「心理治療或心理諮詢」納入公司醫療保險或員工福利之中。

進食早餐助提升精神狀態

此外，調查亦有指出其他方面重點，包括早餐習慣與精神狀態、午膳社交、即時通訊軟件帶來壓力，以及團隊文化與去留考慮。其中，逾七成半受訪者認同進食早餐有助提升上班時的精神狀態，惟僅六成人於工作日每天進食早餐，近兩成人表示偶爾吃甚至幾乎不吃。

逾四成受訪者通常選擇獨自進食午餐，近四成人認為此舉有助「充電」及調整狀態；近八成受訪者表示下班後仍需處理工作訊息，半數人因「已讀不回」或延遲回覆而感到壓力；以及逾半受訪者曾因感到與團隊文化格格不入而考慮離職，Z世代（18–24歲）中更有兩成曾因此離職。

友邦香港指出，不少打工一族對專業心理輔導服務存有「收費高昂」及「輪候需時」的顧慮，因此與數碼醫療健康科技公司WhiteCoat合作，推出為指定AIA團體保險成員而設的創新線上心理健康支援平台「MindAid」，透過數碼支援方式降低求助門檻，鼓勵有需要的用戶更主動及適時尋求合適的心理健康支援。
 

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